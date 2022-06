¿Ya compraste el regalo para papá? Te contamos opciones y precios

Quedan pocos días para pensar en el regalo para el Día del Padre que se celebra el próximo domingo. Si bien el regalo más importante es acompañarlos y disfrutar un buen momento con ellos, el comercio y las distintas plataformas de compra virtuales ofrecen diversos descuentos y promociones para comprar el regalo ideal para papá.

A quién no le gustan las sorpresas, pero como cada año, pensar en cómo sorprender a papá en su día es un desafío. No querer repetir lo que se obsequió el año pasado, o no ir por otra opción porque simplemente “no le va a gustar”, son algunas de las problemáticas que surgen cada vez que llega esta fecha conmemorativa.

Algo de tecnología, moda, deporte, recreación, son siempre las opciones más buscada, sin embargo muchos prefieren hacer regalos originales como preparar una buena comida, un paseo, o algo hecho con las propias manos.

Para los que prefieren comprar algo material, te mostramos algunas opciones que pueden ayudarte a pensar en el regalo ideal.

Si a tu papá le gusta la tecnología o trabaja con ella, un celular o una notebook pueden ser una opción, se pueden conseguir con descuentos y financiación. Para quienes prefieren gastar un poco menos, se puede pensar en auriculares inalámbricos que se pueden encontrar a $1.400 o accesorios útiles como parlantes pequeños a $1.900 en Mercado Libre.

Para un papá deportivo, se puede pensar en un reloj inteligente que parten desde los $2.000, o elementos para hacer deporte en casa o en el parque como bandas de resistencia por $1.000. Para los que les gusta salir de pase, un termo de acero inoxidable siempre es una alternativa que puede ser útil pero un poco más costoso ya que rondan los $10.000.

La categoría de indumentaria es un caballito de batalla, desde zapatillas hasta camperas abrigadas, las opciones son variadas de acuerdo a las marcas y al tipo de prenda. Buscando un poco las promociones en plataformas de venta online se pueden conseguir lindas zapatillas a $3.500 y camperas inflables a $7.800, con la posibilidad de abonar en cuotas.

Para los papás que les gusta tomar un buen vino o un tico trago, una idea original es un box de Gin con botánicos y una coctelera que se pueden encontrar a $3.000, o un estuche de madera con variedad de tragos por $1.500 en licorerías.

Los libros también son un buen regalo, el desafío está en conocer el gusto y los intereses para hacer una compra acertada.