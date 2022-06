Una modelo que mide 1,87 (la cargaban por su altura en la escuela) gana muchísimo dinero en OnlyFans

Hace poco tiempo María Temara decidió empezar a vender y publicar sus fotos en OnlyFans.

Con su 1,87 de altura, la joven factura entre 80.000 y 100.000 dólares al mes en la plataforma del momento.

Finalmente, le pudo sacar provecho a su trauma más importante durante su infancia y la adolescencia.

Durante años sus compañeros de escuela y estudio le hicieron bullying por su altura.

Ahora, y después de mucho tiempo pudo revertir la situación al descubrir que para muchos su altura es un fetiche y a sus fanáticos les encanta.

Además, aseguró al diario británico The Mirror que se siente feliz con su contextura física.

“Siempre fui una cabeza más alta que los demás. Solía ser intimidada por ser tan enorme. La gente me llamaba niño por mi estatura, lo cual era realmente difícil. Y fue más difícil aún cuando llegué a la secundaria, porque ahí es cuando te empiezan a gustar los chicos y yo era mucho más alta que ellos”, confesó.

Bajó el título “Jugando a ser gigante” María promociona sus fotos y videos en OnlyFans.

“Empecé a sentirme orgullosa de ser alta. Llevé tacos de quince centímetros a un bar al que fui con mis amigos por primera vez el año pasado y me sentí increíble. Todos me miraban pero yo estaba feliz. Si a la gente no le gusto porque soy alta, ese es su problema”, reveló con soltura la mujer de 27 años.

“Siempre odié ser tan alta y deseaba poder ser como una de las otras niñas. Cuando publiqué por primera vez un video que decía que medía casi 1,90 y pesaba 90 kilos, no pude creer la respuesta. Todos los comentarios fueron positivos y encantadores”, contó al diario.

“Pasé de ser la persona a la que ningún chico quería, a que todos pensaran que era guapa. Muchas chicas me enviaron mensajes en privado diciendo que significaba mucho para ellas tener a alguien a quien admirar”, contó la modelo de OnlyFans que vive en Florida, Estados Unidos. /La 100