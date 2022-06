Abortos clandestinos y fetos arrojados como basura ¿Se garantiza el derecho a la ILE en Salta?

La Interrupción Voluntaria del Embarazo es legal en Argentina, sin embargo muchas mujeres siguen abortando en la clandestinidad, en la soledad de un baño de la casa, en alguna clínica clandestina, en donde se pueda. En Salta, en las últimas dos semanas aparecieron dos fetos y un bebé de siete meses muertos, tirados como basura ¿Está garantizado el derecho?

InformateSalta habló con la socióloga, docente y directora del Observatorio de Violencia contra la Mujer, Ana Pérez Declercq, para analizar cuál es la situación en Salta, por qué siguen ocurriendo abortos clandestinos, qué está faltando para que se garantice el acceso a la Interrupción Voluntaria, Legal y segura del embarazo.

“Son situaciones dramáticas. Las personas que no quieren gestar y por alguna razón lo han hecho es una forma de violencia terrible, llevar en el cuerpo algo que no se deseó muchas veces por producto de una violación, requiere un acompañamiento integral”, dijo.

Pérez Declercq destacó que, por un lado desde el sector de la salud no se debe criminalizar, no juzgar sino poder brindar una escucha atenta, “pero fundamentalmente hoy falta más educación sexual, es una demanda del colectivo feminista, un requerimiento que venimos presentando desde el Observatorio de Violencia contra la Mujer, para la prevención de abusos, de embarazos no deseados, es lo que contempla la ley de interrupción voluntaria del embarazo”.

Sobre el caso de la doctora Miranda Ruiz, imputada por realizar un aborto legal, Pérez Declercq analizó que “esta situación lo que hace es atemorizar a aquellos y aquellas profesionales de la salud que quieren garantizar el acceso a este derecho.

Para finalizar, aseguró que se requiere una presencia del Estado provincial en la divulgación de un protocolo propio, provincial, donde se explique a los profesionales que son objetores que tienen la obligación de informar y un posicionamiento desde el Estado que marque una línea”.