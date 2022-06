Transportistas de Tucumán anunciaron un paro desde el martes

Empresarios del transporte de carga de Tucumán llevarán adelante este martes un paro por tiempo indeterminado en la provincia, a modo de protesta por la falta de gasoil en la región y para exigir iguales precios en el combustible a los ofrecidos en el centro del país.

"Pedimos una política federal, para que consigamos el mismo precio del gasoil que en la capital. No estamos siendo competitivos y no estamos pudiendo trabajar porque nuestros clientes no aceptan las nuevas tarifas, que son consecuencia de la suba en el costo del combustible", señaló Eduardo Reinoso, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga de Tucumán (ATCT), en diálogo con el diario La Gaceta.

La medida de fuerza comenzará a implementarse a partir de las 0 de este martes, y afectará diversos rubros vinculados a este servicio, como el traslado de mercaderías y de productos agrícolas.

A fines de mayo, la cámara de empresarios del transporte de cargas había anunciado un paro por la crisis del gasoil, pero las gestiones del Gobierno provincial, encabezadas por el gobernador Osvaldo Jaldo, llevaron a la suspensión de la protesta.

Sin embargo, en el sector advierten que el problema por la escasez de combustible y el alza de los precios persiste, por lo que resolvieron finalmente concretar la medida de fuerza.

El jueves pasado, Jaldo había advertido que esta decisión agudizará los problemas.