Bettina Romero, sobre la renuncia de Fonseca: “Los funcionarios van y vienen”

Luego de que Frida Fonseca diera un paso al costado como Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Salta tras marcar diferencias insalvables como otros funcionarios, Bettina Romero, intendente de la ciudad, en diálogo con InformateSalta, cuestionó duramente que “en el gobierno se vean cuestiones personales”

La jefa comunal subrayó en que en el gobierno debe haber un equipo unido que trabaje por Salta. “No me gusta cuando las discusiones se vuelven personales, que si me cae bien uno, me cae mal el otro, me llevó mejor con vos, lo que busco es un equipo que pueda trabajar unido y respetando a los salteños, que son nuestros jefes y a quiénes les tenemos que rendir cuentas”, dijo.

En ese marco, insistió en que hay un equipo comprometido por Salta y que sabe a dónde va. “Los funcionarios pueden estar o no, acá hay un gobierno que sabe hacia dónde va, conocemos todo lo que hace falta en Salta, lo que hay que hacer, lo estamos haciendo, estamos transformando la ciudad en una ciudad ordenada y por eso podemos salir a buscar créditos”, manifestó.

Para no dejar dudas, Romero insistió en que la prioridad del gobierno está en cómo hacer que haya más trabajo y logra una ciudad mejor. “Los funcionarios van y vienen”, disparó, a la vez que aclaró que ya tiene varios candidatos pensados para ocupar el lugar vacante. “Hay grandes hombres y mujeres que se van a lucir desde ese lugar”

Por último, se refirió a la polémica por el presunto cobro indebido de impuestos en las boletas de luz y dejó en claro su posición. “No hubo nada irregular, nosotros lo que estamos haciendo es buscar una Salta más justa, es injusto que galerías comerciales, edificios no paguen los impuestos y que muchos contribuyentes jóvenes estén pagando sus impuestos, necesitamos mayor solidaridad”.