Concejales insisten en la devolución del dinero por el cobro indebido de impuestos municipales

Tras la reunión ampliada con funcionarios municipales por las denuncias de cobro indebido de impuestos, concejales se manifestaron respecto al tema durante la sesión ordinaria de este miércoles. Aseguraron que el cobro se habría suspendido, sin embargo, insistieron en que se debe hacer la devolución del dinero a los contribuyentes afectados.

A su turno, la concejal Alicia Vargas, aseguró que realizaron un pedido de informe para traer luz en el asunto. “Hemos pedido mediante esta resolución que informen en un plazo máximo de 15 días hábiles el monto discriminado y total del cobro total realizado en concepto denominado parcela urbana provisoria desde enero del 2021 hasta la fecha, cantidad de altas de parcelas urbanas provisorias y cantidad de cuentas tributarias creadas a tal efecto con fecha de alta”, dijo.

Además, agregó que requieren al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que confeccione la nota de crédito correspondiente por el monto cobrado en concepto de parcela urbana provisoria a los propietarios de inmuebles particulares.

“En los casos que corresponda, cese con el cobro del concepto parcela urbana provisoria a los propietarios de los inmuebles particulares. Sobre este tema los funcionarios informaron que ya se ha procedido con el cese del cobro, sobre todo de los inmuebles que tienen 2 o 3 NIS”, expresó.

Por su parte, la edil Agustina Álvarez, cuestionó que mientras el Ejecutivo municipal cuestionó irregularidades en ciudadanos que evaden el pago de impuestos y tributos correspondientes, actúa de manera indebida.

“Lamentablemente, el Ejecutivo decidió utilizar otro medio irregular para realizar el cobro de estos impuestos y no realizó los relevamientos que eran necesarios para constatar efectivamente si debía o no pagarse un impuesto inmobiliario”, indicó.

En este sentido, consideró sospechosas las ansias de recaudar antes de las elecciones del próximo año. “Será por la lamentable imagen que está teniendo actualmente el Ejecutivo, está decidiendo recaudar, no sabe de dónde sacar más dinero para poder hacer obras que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, pero lamentablemente se afecta y se juega con el bolsillo de los contribuyentes. Estarían recaudando 35 millones de pesos por mes, de los cuales se invierte 0”.

A su vez, la concejal Carolina Am, habló de cuántos son los vecinos afectados por el cobro indebido de impuestos municipales a través de la boleta de la luz. “Se ha logrado la suspensión del cobro de los tributos en estos 7500 casos que se consideran que están erróneamente cobrados. Son 2500 catastros, según la visión del Ejecutivo, son 7500 NIS según la visión de EDESA. Son miles de familias según la visión de este cuerpo. No vamos a descansar hasta tener acciones concretas del Ejecutivo sobre este tema. Solicitamos nuevamente acciones concretas”.

Asimismo, aseguró que la tasa de protección de bienes y personas no debe cobrarse a las 23 mil nuevas parcelas urbanas provisorias. “Deben darse de baja, suspenderse inmediatamente su cobro y hacerse la devolución automática para cada uno de los contribuyentes de esta tasa”, manifestó.

Sobre este punto, destacó que el dinero de ese cobro tendría que haberse usado para las tareas que realiza el área de Protección Ciudadana, lo que no se hizo. “Nunca se separó los ingresos, deberían ir por una cuenta separada, no se separó, por lo tanto, no llegó a esta área. Por lo tanto, no estamos provocando en este momento ningún tipo de deficiencia al Ejecutivo municipal. Esta plata debe devolverse, porque es plata de los vecinos”, concluyó.