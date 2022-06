Por el momento, transportistas salteños no pararán ante la falta de gasoil

La situación del combustible en el norte argentino sigue preocupando. Hace casi dos meses que hay desabastecimiento y es un pedido constante de las provincias. Por esto, transportistas de Tucumán decidieron hacer un paro.

La presidenta de la Cámara de Transporte de Salta, Adriana Bravo, habló con InformateSalta y contó que la situación mejoró un poco en estos últimos días, “en el sentido que se ha podido cargar un poquito más de gasoil, no como antes, pero si tenemos un poquito más”.

“En algunas estaciones de servicio, se cargó hasta 200 litros, pero el que llegó después, se quedó sin gasoil así que vamos a esperar otra vez el camión, y no hay muchos. Durante el sábado por ejemplo no había combustible, y hubo escasez también por la afluencia de los turistas este fin de semana”, dijo.

Sobre el paro de los tucumanos, afirmó que han planeado la logística para no quedar varados y acompañar a los transportistas. Señaló que es una situación que se agrava cada vez más porque no se cumple lo prometido. “Tengo la información de que los buques llegaron con más combustible, pero no pueden descargarlo por la marea baja”, resaltó.

“Es muy difícil que con la protesta de Tucumán, estando en un punto estratégico, haya abastecimiento para el norte. En Salta no está previsto hacer un paro pero si en los próximos días no hay solución, habrá una nueva reunión con los representantes de cada provincia”, explicó.

“El jueves subió el gasoil y quizás por eso tuvimos más provisión en las estaciones de servicio. Es un problema a nivel nacional y tienen que solucionarlo de manera urgente, pero no vemos agilidad en la solución y seguimos esperando”, finalizó.