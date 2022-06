Diputados expectantes por la reunión con Dib Ashur: "Queremos saber que hicieron con el dinero del superávit"

La Cámara de Diputados de la Provincia de Salta convocó al ministro de Economía, Roberto Dib Ashur para una reunión virtual que se llevó adelante durante la mañana de hoy.

Sobre esto, Franco Hernández Berni, legislador del Departamento San Martín, dijo por Radio CNN Salta que están expectantes por esta reunión. "Me llama la atención que el ministro Dib Ashur no haya ido personalmente a la Cámara, porque no es lo mismo cara a cara que hablar de manera virtual", agregó.

Al comenzar dijo: “quiero saber que hicieron con el dinero del superávit que ellos manifestaron tener, de 12 mil millones de pesos, atento a los problemas que hay en el ámbito de salud en el norte provincial. Por ejemplo, el problema que tiene el Hospital Juan Domingo Perón, con trabajadores precarizados, con contratos de $30.000 mensuales que no recibieron el dinero por 4 meses y un sistema de salud con tantos problemas”.

“Primero empezar con eso, agua y salud, para después seguir con las proyecciones multimillonarias. Todavía no vemos consecuencias positivas en el interior, hoy hay cortes de ruta una vez a la semana, en Tartagal hay barrios sin agua, entre otras cosas. Quiero saber cuál es la proyección”, continuó.

En este sentido indicó que le “parecen perfectas las inversiones chinas, canadienses y las proyecciones, pero hay que resolver las cuestiones básicas. Hay vecinos que no tienen agua y médicos en los hospitales ni trabajo”.

Por otra parte, hace algunos días se conoció que el ministro Dib Ashur forma parte ahora del Directorio de Aguas del Norte. Sobre esto, Hernández Berni dijo que “el gobernador Gustavo Sáenz puso toda la carne en el asador con el Directorio de Aguas del Norte, llevando a sus dos personas de confianza a formar parte de él. Ya no hay excusas para que no funcione, ya no se pueden pasar la pelota”.