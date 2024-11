Nadie le cree: los medios nacionales catalogan de "curioso caso" el de Emilia Orozco

La diputada salteña había mencionado a los ausentes de la sesión anterior del proyecto que impulsó el PRO. Pero en esta nueva convocatoria, se ausentó.

"Hoy quedó clarito quienes defienden a los delincuentes y quienes queremos una Argentina Libre de CORRUPCIÓN ¡No aflojemos! Lo vamos a lograr Javier Milei”, posteó la diputada nacional Maria Emilia Orozco en su cuenta personal de X (ex Twitter) el 21 de noviembre. Junto con el mensaje, la legisladora subió a la red social un fragmento de su discurso en el recinto cuando se iba a tratar por primera vez el proyecto Ficha Limpia que terminó fracasando al no lograrse el quórum en Diputados.





HOY Quedó clarito quienes defienden a los delincuentes y quienes queremos una Argentina Libre de CORRUPCIÓN 💪 ¡No aflojemos! Lo vamos a lograr @JMilei 💪🇦🇷 pic.twitter.com/I9i1QZcR1s — Maria Emilia Orozco💛 (@MariaEmiliaOro) November 21, 2024

“Cuando el presidente se refirió al Congreso como un nido de ratas, creo que se quedó corto. Y hoy con esa bancada ausente, deja en claro a quién se referían específicamente. Todas estas bancas vacías, que deberían estar ahí, siendo valientes, dando debate y trabajando, porque para eso se le paga el sueldo”, comenzó el video de la parlamentaria salteña mostrando las butacas, pertenecientes a la oposición, vacías en el recinto.

En la grabación, Orozco concluyó: “Cuando una sesión fracasa sabes lo que más me reclaman, señor Presidente. ’Che y a esa gente le pagamos el sueldo’, ¿Y por qué no van a trabajar? De este espacio lo que buscamos es resguardar la institucionalidad, cuidar las instituciones, devolverle al argentino la confianza. Porque quedó muy en claro quien está a favor de una Argentina transparente y quienes están a favor de una Argentina corrupta, les quiero decir que no tengan miedo porque no estamos trabajando está ley para proscribir a la doblemente condenada Cristina Kirchner, porque esa proscripción se la va a hacer el pueblo, la gente y los argentinos”.

En ese momento, la sesión de la Cámara Baja del 20 de noviembre, impulsada por el PRO, la Libertad Avanza y parte de la UCR, estuvo cerca de alcanzar el quorum al conseguir 128 de los 129 necesarios para habilitar el debate de la Ficha Limpia. La propuesta que buscaba que quienes tengan condena firme por casos de corrupción no puedan ser candidatos a cargos nacionales. Basado en un proyecto de la macrista Silvia Lospennato, contaba con el respaldo del PRO, parte del radicalismo y la Coalición Cívica. Y hasta ahí, también del oficialismo.

Segundo fracaso y faltazos de LLA

Pero, por segunda vez, no se volvió a conseguir quórum para tratar el proyecto Ficha Limpia. “Por favor los que estén presentes siéntense. Se está por agotar el tiempo reglamentario de espera, criterio de hecho hemos mantenido todas las sesiones del año”, había advertido el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, minutos antes de que se cumpla el tiempo reglamentario. El número de presentes no llegó a los 129, manteniéndose solo en 116, muy por debajo de las expectativas. Muchos oficialistas no participaron de la sesión.

“Los corruptos van a estar festejando hoy, todos los delincuentes. La sesión se cayó porque la impunidad es muy poderosa”, señaló Silvia Lospennato, al tomar la palabra después de que el presidente de la Cámara anunciara la falta de quorum, y agregó: “Tengo por escrito quiénes iban a venir por bloque. No creemos en las casualidades e imprevistos”. Curiosamente, una de las ausentes en el tratamiento fue la diputada Maria Emilia Orozco de La Libertad Avanza.