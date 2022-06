Los mejores compañeros son de Metán: No podía comprar la ropa de su promo y ellos se la regalaron

Como cada año los alumnos de los quinto años de todos los colegios en Salta buscan tener alguna prenda que los identifique como la promoción de cada colegio al que concurren. Este fue el caso de los chicos del colegio Combate de las Piedras de la localidad Río de las Piedras, Metán pero que tuvo un gesto que conmovió a todos.

Jorge Alderete, uno de los egresados no podía solventar la compra de estos productos y sin dudarlo sus compañeros con ayuda de algunos papás decidieron regalarle las prendas y el día que se la entregaron todo fue emoción.

"Nos dimos cuenta que por motivos personales el no podía pagar la campera, esntonces le dijimos que igual se tomara las medidas por las dudas, después al momento de la segunda cuota no fue. No nos dijo nada, nosotros nos dimos cuenta. Nos pusimos a hablar porque no queríamos que ningún compañero quedara sin campera y estuvieramos todos juntos con el uniforme de nuestra promoción" dijo una de su compañeras.

Aún emocionado, Jorge, dijo por Telefe Salta "Me sentí re bien, agradecido con los compañeros, personalmente con Samira que fue la cabecilla de todo esto, a los changos que estuvieron ese día y a varios. Fue un momento increíble, un momento sorpresa. No lo esperaba".

Su familia agradece el gran gesto de sus compañeros y padres que se sumaron para que él no quede sin su campera.