Una madre pide a la obra social que cubra el tratamiento de su hijo con diabetes

Desde Apolinario Saravia, Gabriela, pide a la obra social Galeno que le entregue una bomba de insulina para su hijo menor de 11 años. A pesar de que la institución está obligada a hacerlo según la ley, hasta ahora no recibió respuesta, por esto presentó dos recursos de amparo y una carta a documento.

“Mi reclamo es hacia la obra social Galeno Group que en su momento no me daban los insumos, era insulina, agujas, tiras reactivas, entonces presenté un amparo en el mes de septiembre que lo gané. En ese amparo también se pedía la bomba de insulina".

La mujer contó que le empezaron a dar los insumos pero la bomba de infusión no. "Presenté otra carta de amparo este año, ya la gané el 31 de mayo y la obra social sigue sin contestarme. Tengo comunicación todos los días y ellos me dicen ‘no tengo novedades’. También le envié carta documento y no me la respondieron”, explicó la mujer según lo que publicó LaYapaSalta.

En este marco comentó que el amparo lo realizó mediante el Juzgado Federal, pero la obra social está desobedeciendo la orden de entregar la bomba.