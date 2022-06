Una entrenadora escrachó a Diego Díaz y lo denunció por acoso sexual. Se trata de Juli Sagaseta, quien cargó contra el periodista por haberle hecho mención a su escote.

La joven contó, a través de las historias de Instagram, cómo fue el desagradable episodio que vivió en el gimnasio. "Aparece un ser asqueroso, veo que se me acerca y me quiere decir algo. Me saco los auriculares y le digo ’¿qué?’ Se me vuelve a acercar, pegado literal sus labios a mi oído" ’¿Cómo te vas a poner ese escote?".

Y luego, la influencer que cuenta con más de 20mil seguidores en su cuenta, contó cómo reaccionó al desubicado comentario del conductor: "En otro momento de mi vida me hubiese puesto muy incómoda, pero por el contrario, me salió del alma mucha indignación, contestarle y ubicarlo".

Según posteó, además, no sería la primera vez que el comunicador incurre en esas repudiables actitudes. "Ya escuché varios comentarios de ese infeliz. Parece que solo va al gym para intimidar a muchas mujeres", manifestó.

Por último, le envió un mensaje a Diego Díaz y le dijo: "Quizás así pares un poco y entiendas que a una mujer se la respeta siempre. Que si está vestida como se le canta no es para que un pa... como vos se le acerque y la acose". /Minuto Uno