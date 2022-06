Paro en la UNSa: “Si no hay convocatorias, no va iniciar el segundo cuatrimestre”

Se cumple la segunda jornada de la huelga de 48 horas. La medida de fuerza fue dispuesta por el último Congreso de CONADU H. y en la Casa de Estudios de la provincia se lleva adelante sin asistencia a los lugares de trabajo.

“Es el cuarto paro de docentes universitarios. Sigue siendo importante el acatamiento, teniendo en cuenta que estamos terminando el segundo trimestre. Hay una molestia importante en los compañeros”, dijo en InformateSalta el secretario general de ADIUNSa, Diego Maita.

La medida fue dispuesta a los fines de expresar el rechazo a la propuesta salarial del gobierno que deja cerrada la discusión paritaria hasta agosto. La misma consistió en mantener el 41% ya acordado en marzo, adelantando cuotas: 16% a junio (a cobrar en julio) y 12% a julio (a cobrar en agosto), con revisión en agosto 2022.

“Aun cuando ya se cerró la pauta salarial para éste período corto y teniendo en cuenta que nuestro paro no va a incidir en lo inmediato, el malestar no cambia en los compañero y tenemos que poder traducirlo en alguna acción política a principio de agosto para que las paritarias se inicien nuevamente para cobrar en septiembre con un nuevo aumento y no como pretende hacer el gobierno de estirar hasta fines de agosto”, señaló.

Maita señaló que hubo muchas maniobras políticas para lograr que el acuerdo se firme, “no fue fácil. Más allá de que las otras federaciones hayan firmado el acuerdo, en sus asambleas manifestaron apoyo nuestra reivindicación, hubo mucha adhesión al paro por parte por parte de las bases de las otras federaciones”.

El referente de los docentes universitarios agregó que “el compás de espera que se abre ahora es hasta mediados de julio. Vamos a esperar que el gobierno llame a la reunión paritaria que debería iniciar a principio de agosto. Si no nos convocan iniciaremos nuevas medidas de fuerza, no se descartan paros de 72 horas y de hasta una semana, incluso el no inicio de clases del segundo cuatrimestre como posibilidad”.