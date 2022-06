Con reclamos salariales, docentes de la UNSa cumplen un paro de 48 horas

El secretario general de ADIUNSa, Diego Maita, se refirió al paro de 48 horas que llevan adelante docentes de la UNSa , convocado por la CONADU Histórica, sin asistencia a los lugares de trabajo, con el objetivo de visibilizar las necesidades y reclamos del sector.

“Hace poco, las restantes federaciones que representan a la docencia universitaria han firmado la propuesta que hizo el gobierno nacional, que no otorga ningún incremento salarial sobre lo acordado en marzo de 2022, aunque sí reduce o adelanta las cuotas”, dijo a FM Aries.

Explicó que el 41% inicial que se planteó para marzo a septiembre se adelantaría a julio. Estimó que la revisión se haría en agosto y se resolvería entre septiembre y octubre.

Cuestionó, a su vez, la forma de negociar del Gobierno nacional dado que “no hubo diálogo, fue un ‘tómalo o déjalo’, desoyendo lo que es la expresión en las universidades nacionales”.

“Es una forma de expresarnos contra las otras federaciones porque no hacen el desgaste, no ponen el cuerpo, no hacen medidas de fuerza y simplemente especulan al momento de negociar, desoyendo incluso a sus propias bases”, sostuvo Maita.

En la cuarta jornada de lucha en lo que va del año, con una de 24 y tres de 48 horas, se manifestarán esta tarde ante el Ministerio de Educación de la Nación, tras lo cual evaluarán luego las próximas medidas de fuerza.