Siete perros atacaron a una mujer en La Merced: "Me mordieron la cabeza"

Lamentablemente la irresponsabilidad en la tenencia de mascotas sigue siendo habitual en todo el país y los ataques incluso mortales de animales peligrosos que no son debidamente cuidados siguen siendo noticia, como fue el caso en Jujuy donde un menor murió al se atacado por la mascota de la vivienda o en Salta donde otro menor fue hospitalizado por lesione graves provocadas también por un perro de la vivienda de la raza Rottweiler.

Durante el fin de semana se conoció la historia de Mónica Soledad Vera una mamá salteña que fue atacada por siete perros en La Merced. Si bien la señora recorre casi a diario esa vereda llevando y buscando a sus hijos de la escuela primaria Mariano Boedo, esta vez los animales se le fueron encima sin motivo alguno para morderla en varias partes de su cuerpo. Afortunadamente los gritos de la señora fueron escuchados por los vecinos y uno valientemente pudo evitar lo que hubiera sido un desenlace fatal para la mujer.

La mujer recordó que fue el perro mezcla con raza Pitbull el que la mordió en una de sus piernas, provocando que ella se apoyara en una cerca y fue ahí que otros 6 perros más de un domicilio se le vinieron encima, tirándola al piso.

Así relató Mónica lo ocurrido al medio Valle de Lerma Hoy: “Atine a taparme la cara. Fue con tanta fiereza el ataque que me terminaron por tirar al piso. Ahí fue peor, me mordieron parte de la cabeza por atrás y el pitbull no me soltaba la pierna, perdí el conocimiento. Solo escuche gritos de un hombre que llegó a sacar a los perros de encima mío” contó.

La mujer fue trasladada al hospital de La Merced pero por las lesiones inmediatamente derivada al San Bernardo, donde estuvo hospitalizada 3 días y si bien hoy radicó la denuncia policial desde la policía le habrían informado que no pueden hacer nada respecto a intimar al dueño de los animales, el cual no tiene ningún tipo de cerramiento y los animales pueden volver a atacar.

"A mí me urge que se los retenga a esos animales porque el propietario no tiene rejas en su casa, no tiene contención, ni del frente ni tampoco del costado”.