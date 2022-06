Creció la demanda de vasectomías en Salta: “Hay más información y menos tabúes”

La vasectomía, un tema que antes ni se mencionaba, ahora ya se charla sin tapujos entre grupos de amigos y cada vez con menos vergüenza. Al igual que lo marcan los índices nacionales, en Salta también creció la demanda de hombres que quieren realizársela.

En diálogo con CNN Salta 94.7, el urólogo Ariel Issa, explicó que se trata de una ligadura o sección del conducto deferente, por donde circulan los espermatozoides para desembocar en la uretra y posteriormente salir al exterior y fecundar.

“Hay más información, menos tabú. Y es un procedimiento que es mínimamente invasivo, es una cirugía mayor realizarle a una mujer una ligadura de trompas. En el caso del varón, son unas mínimas incisiones a nivel del escroto, se lo busca al conducto deferente, se hace una muy pequeña incisión, que pasa hasta desapercibida más adelante, se lo liga y el paciente en un par de horas ya está en su casa”, dijo.

En este sentido, detalló que antes a someterse a la cirugía, el paciente debe estar completamente convencido y pensar que no va a ser reversible. “Si puede ser reversible, al serlo, ya necesitamos ópticas, microscopios para poder resolver la situación, pero son pequeños conductos circulares que tienden a cerrarse. El éxito no sería en un 100%”, expresó.

Asimismo, indicó que la edad promedio de sus pacientes oscila entre los 30 y 40 años, la mayoría de ellos con hijos y bajo la premisa de una planificación familiar a futuro. Además, aseguró que está contemplada en los planes de todas las obras sociales.

“Antes de hacerla, los estudios que se piden son electrocardiograma completo, una ecografía testicular y un espermograma para chequear que esté todo en orden. Y siempre mando un sección de los conductos para estudios anátomo – patológicos para que después el paciente se quede tranquilo que lo que hemos seccionado, el que hemos cortado, es el conducto deferente”, aseveró.

Finalmente, aclaró que con el procedimiento se evitan embarazos no enfermedades, por los cuales si no se cuenta con una relación estable, se recomienda continuar utilizando métodos de protección.

“Con esto no quiere decir que no hay que usar preservativo, si no se tiene una relación fija. No cubre ninguna enfermedad de transmisión sexual. Se tiene que seguir cuidando el paciente hasta 3 meses, en el 3° mes yo pido estudio para determinar que no hay espermatozoide”, manifestó.