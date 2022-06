Qué datos pedirán a los usuarios para mantener los subsidios de luz y gas

El Gobierno dio otro paso más en la segmentación de tarifas de luz y gas y detalló qué datos tendrán que dar los usuarios en la declaración jurada para que puedan retener el subsidio a esos servicios públicos.

Así lo hizo a través de la disposición 1/2022 de la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico que depende del Ministerio de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

En el anexo, se detalló que la base de datos denominada "Declaración Jurada de Usuarios de Servicios receptará por parte de sus usuarios/as datos vinculados con la solicitud de subsidios a los servicios públicos de gas y electricidad a través de una herramienta informática, con la finalidad de obtener información útil en el marco de los alcances de los subsidios".

Los datos que se pedirán:

Documento de Identidad.

N° de Trámite.

Nombre y apellido.

CUIL.

Género.

Fecha de nacimiento.

Datos socioeconómicos.

Situación laboral.

Datos de contacto.

Domicilio declarado por el usuario.

Código postal.

Relación con el domicilio.

Datos del servicio de la luz.

Datos del servicio de gas.

Datos del grupo conviviente.

Todos los datos serán parte de las declaraciones juradas completadas que estarán disponible en formato digital en el sitio web https://www.argentina.gob.ar.

Esto se debe a que el Gobierno decidió que la implementación se realice con un formato “a demanda”, es decir que el pedido debe ser hecho por el usuario, por medio de una declaración jurada de conformación de hogar.

Darío Martínez, secretario de Energía, instruyó a la Subsecretaría de Planeamiento Energético para aplicar la normativa a una parte de la población, según lo establecido en el decreto 332/2022, publicado el 16 de junio. También deberá “constituir, poner en funcionamiento y mantener actualizado el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), teniendo como base las declaraciones juradas a ser presentadas por los usuarios y las usuarias de los servicios energéticos”, dice la resolución 467 publicada el martes.

Tres niveles de la segmentación de tarifas:

Alto: ingresos mensuales totales del hogar que superen los $333 mil (el equivalente a 3,5 canastas básicas tipo 2 según el Indec), tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, 3 o más inmuebles o una embarcación o aeronave.

Medio: ingresos mensuales totales del hogar mayores a 1,5 pero menores a 3 canastas básicas tipo 2 según el Indec, no tener más de 3 inmuebles y no poseer 2 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

Social: este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar equivalente a 1 canasta básica tipo 2 según el Indec, tener menos de 2 inmuebles o no poseer ninguno y no tener un vehículo con menos de 3 años de antigüedad.





Fuente: con información de Clarín y Ámbito.