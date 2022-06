Le desvalijaron su casa mientras estaba con sus hijos en el hospital, ahora pide ayuda

Marcela es una joven mamá que vive en barrio San Justo, en zona sudeste de nuestra capital a orillas del río. Lo cierto es que esta mujer debido a la situación de salud de sus hijos, con neumonía y asma dejó su vivienda en muchas ocasiones sola y fue ahí que los delincuentes iniciaron los robos permanentes.

"Fue bastante duro. Venía sufriendo robo desde antes y luego la internación de los chicos. En ese medio de la internación otro robo más, en menos de 10 meses 5 robos. Me terminaron de sacar todo", relató la mujer quien apuntó a la venta de drogas en el barrio y aledaños como motivo de la inseguridad: "Hay bastante puntos de droga y cerca de mi casa hay uno que atrajo mucha gente de otros barrios que va comprar y hay chicos de arriba que se drogan y andan mirando".

En cuanto a la intervención policial Marcela dijo: "Están afuera, están como si nada, no sé si sospechan. Uno les dice pero no hay pruebas suficientes, en mi caso no había pruebas suficientes". Angustiada, la vecina confía en que unas cámaras que apuntan hacia ruta 26 puedan haber captado al menos el traslado de su heladera.

Señaló que el barrio carece de buena iluminación y solo se nutre de el alumbrado de ruta 26. "Donde yo vivo es alumbrado por la luz de la ruta, pero más adentro es oscuro. Ilumina hasta mi casa y poco".

Robo hormiga

Marcela explicó que los robos a su vivienda fueron dándose lentamente aprovechando que ella estaba con sus hijos enfermos. Se llevaron colchones, garrafa, heladera y hasta el inodoro. Entre el jueves y el viernes fue que su casa quedó vacía y hoy no puede vivir en ella.

"Esta cerrada pero no estoy yendo a vivir ahí por el frío y no puedo llevar a mis hijos ahí porque no están del todo recuperado".

Donaciones

Esta joven mamá señaló que ya recibió colchones de Asistencia Crítica, pero estaría necesitando encarecidamente un nebulizador, por la salud de sus hijos. Además ropa y otros elementos. "Uno no puede dormir tranquilo porque uno siente los perros torear, uno tiene que estar levantándose". concluyó por El 10 TV. Para el que quiera darle una mano a esta mujer puede comunicar con Marcela al 3875703309.