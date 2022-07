Patricia Bullrich se cansó de las burlas por el vino: “¿Los kirchneristas qué toman, agua bendita?”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se enfrentó a las burlas en su contra que giran en torno al consumo de alcohol y explicó cómo surgieron los rumores.

Además respondió irónicamente al kirchnerismo.

Durante una conversación con Caja Negra de Filo News, Bullrich aclaró: “Una vez me agarraron en un control y me cargan. Yo venía de una cena en uno de esos tenedores libres que tenían un vino horrible. Me agarran con 0.51, es decir que estaba con 0.01% arriba”.

Sin embargo, lejos de hacer caso a las críticas aseguró: “Tomo vino, me gusta, ceno con vino y listo. Al que le guste bien y, al que no le gusta que siga”.

De igual forma, relató que sus asesores le recomendaban que “no muestre que toma vino”.

“Esta lógica política de los argentinos. ¿Los kirchneristas qué toman que me joden a mí? ¿agua bendita? ¿tomar vino es pecado?”, ironizó.

Así, enfatizó en que “el vino es bueno, es sano y baja el colesterol”.

Por esto mismo, aseguró que está “tranquila” por esas críticas. “No me molesta, me da risa”, concluyó.

La campaña para 2023

Con esto, la presidenta del partido amarillo intentó poner fin a los cuestionamientos que giran en torno a su imagen de cara a los comicios del año próximo.

Durante la entrevista, Bullrich no solo se posicionó como posible candidata para las elecciones 2023, sino que también cargó contra el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, su principal contrincante dentro del PRO.

“Creo que las características del próximo presidente tienen más que ver con el carácter, la decisión, la voluntad y las convicciones. Yo reúno esas características”, destacó. Además, pese a que intentó “no ser soberbia” expresó: “Creo que hice historia, cambié muchos relatos”, durante su gestión en el Ministerio de Seguridad.

En ese sentido, lanzó fuertes críticas a quienes serían más “tibios”, como comúnmente la oposición define a Larreta.

“Se necesita mucho coraje, mucha valentía. No digo que no lo tenga, pero son características que no todos tienen”, aclaró.

Sin embargo, descartó querer hablar de la candidatura, ya que aseguró que primero está “concentrada” en recorrer el país. /Perfil