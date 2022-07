Permisionarios en contra de digitalizar el estacionamiento: “Toman decisiones sin consultar”

Cuando parecía que la tensión entre los permisionarios y el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta ya había terminado, las personas que tienen a su cargo el estacionamiento medido en las calles de la ciudad cargaron nuevamente contra los ediles. En esta oportunidad, el cruce se da en el marco de un proyecto que busca la digitalización del trabajo que llevan adelante estas personas.

Esta mañana realizaron una manifestación en General Güemes y 25 de Mayo, una de las manifestantes comentó: “Me mata la impotencia de no tener la agilidad mental que tiene la juventud, yo me quede en el tiempo y el tiempo me gestó como una persona adulta mayor, semi ignorante”.

“Le pido encarecidamente al señor Gauffin y a toda la gente que está de acuerdo con esta aplicación que se acuerde de sus abuelos, que piensen en las personas de la tercera edad, de los discapacitados mentales que forman parte del estacionamiento medido”, continuó.

En un tono emotivo evidenció la importancia que tiene este trabajo para tantas personas en la localidad: “Yo soy jubilada, hace 10 años asesinaron a mi hijo y a mi nuera, crie 4 nenas que quedaron sin papá y sin mamá. Las estoy haciendo estudiar y las estoy manteniendo con lo que saco de estacionamiento medido”.

“El concejal es un hombre preparado, instruido. Yo apenas se leer y escribir, como voy a hacer con esto de la billetera virtual, convengamos que el que tiene plata siempre busca joderlo al pobre. Nos están condenando al hambre, a la necesidad, no solamente al desempleo”, finalizó antes de darle el lugar a uno de sus compañeros.

"Están tomando decisiones sin consultar al sector"

Sin dudarlo, uno de los permisionarios cargó directamente contra la labor que realizan los concejales: “Tuvimos una sola reunión y nunca más volvieron a tocar el tema. Están tomando decisiones sin consultar al sector, como dice mi compañera sabemos que tarde o temprano la tecnología va a ingresar al estacionamiento medido, pero no perjudiquemos a los adultos mayores”.

“¿Porque los concejales antes de tomar una decisión no vienen y se paran acá? Yo les propongo a los concejales algo, que ellos vengan acá a trabajar en las cuadras de cualquiera de mis compañeros y nosotros nos vamos un día al Concejo a estar sentaditos, tomando café y calentitos”, continuó en el mismo tono.

“Es fácil tomar decisiones pero no se piensa en los demás”, finalizó.