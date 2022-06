Para Gauffin, el Concejo no se desentendió y sigue de cerca el cobro irregular de impuestos municipales

El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, el Dr. Carlos Saravia visitó el programa Sin Vueltas, producido por InformateSalta, y habló sobre el cobro irregular de los impuestos municipales mediante las boletas de luz. Entre otras cosas, lamentó, la “lentitud” del Concejo Deliberante y del Defensor del Pueblo en no intervenir en pos de los contribuyentes.

Al respecto, el concejal José Gauffin, en dialogo con InformateSalta, habló al respecto y dijo desconocer por qué Saravia dijo eso, “hace 15 días estamos en el tema igual que él”.

Hizo hincapié en la reunión que mantuvieron hace 15 días en el Centro Cívico Municipal. “Saravia instó a resolver el problema, el Ente ha marcado la irregularidad hace dos semanas y en base a eso trabajamos. A mí los vecinos me dijeron hace más de un mes sobre esta situación”, afirmó.

“Paula Benavides y yo fuimos los que pedimos que, así como se hizo una incorporación masiva, se haga una corrección masiva para no estar cargando a los vecinos con que ellos mismos pidan el reintegro de sus impuestos y así se acordó. En ese momento, el Ente dijo que no iba a haber una autorización para que se cobre en la factura de Edesa este impuesto si no hay una claridad de esta incorporación masiva”, explicó.

Como resultado de esa reunión, acordaron que a los 15 días se iba a hacer un nuevo cruce de datos con Edesa, y según aseguró el edil, todavía no tiene novedades de lo ocurrido. “Está por salir la nueva facturación y ahí debería ya estar solucionado, pero hoy nos vamos a reunir con el Secretario de Hacienda para ver cómo avanza todo”, agregó.