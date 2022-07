"Todos los días hay robos", denuncian en barrio San Vicente de Cerrillos

Los hechos de inseguridad suceden en la provincia a diario, el abanico de los mismos es infinito y se han vuelto una preocupación para todos tanto si estamos fuera de nuestra casa, adentro e incluso en lugares de diversión o esparcimiento.

Hoy los vecinos de B° San Vicente de Cerrillos encararon una protesta hartos de los robos diarios que sufren cuando salen de sus viviendas, incluso a pesar de tener el servicio de alarma comunitaria. Cabe aclarar que en el lugar no se cuenta con alumbrado público y esto facilita aún más la delincuencia.

Paola, una de las vecinas, contó: "Yo salí de mi casa 7.45 y volví a mi casa al mediodía y ya habían robado. Me robaron la Play de los chicos, un celular, una maquina para cortar pelo, me dieron vuelta la casa, entraron por la ventana de la pieza del fondo, buscaban plata parece".

Pablo es otro de los vecinos quien vive desde el inicio del loteo. "Hace un par de años empezaron los robos acá, cada vez más frecuente, es todo los días. La policía viene, acá los vecinos llaman al comisario, nos dieron el teléfono del comisario el WhatsApp para estar en contacto, pero no están rondando el barrio. Acá ni luz tenemos, hicimos nota, pero no tenemos escritura", relató.

Advirtieron que el servicio de alarmas que pagan entre todos para protegerse, llamativamente dejó de funcionar en la tarde del lunes: "No tenemos seguridad de ninguna clase. Hace una semana seguida, todos los días hay robo, ayer robaron a las 7 de la tarde y desde las 4 de la mañana que no dormimos, porque empezaron los vecinos que había ruido, que los perros y vieron dos hombres corriendo y las alarmas no funcionan, aparentemente las cortaron anoche. Hasta antes de la madrugada funcionaban".

Lamentablemente los relatos por robos en las viviendas son muchos debido a que hace más de 7 días viven en una zona "liberada". Esperan que realmente tanto desde la policía se cumpla con aumentar las rondas y desde la intendencia se apruebe el alumbrado público.

"Nos dicen que, como el barrio no está entregado, no nos van a poner alumbrado público", concluyó por Canal 9 Multivisión.