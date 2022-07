Pedidos suspendidos e incertidumbre: Cómo vive un comercio la crisis actual

“La situación se va a normalizar pero con un reajuste de precios no menor al 25”. Así lo manifestó el reconocido fotógrafo Daniel Musa, propietario del estudio de impresión de fotografías Studio 54, frente a la compleja situación que atraviesan distintos sectores por la fuerte suba del dólar.

“Al no tener precios definidos por nuestros proveedores para reponer insumos, se tomó la decisión de que a partir del lunes el laboratorio permanecerá cerrado. Reabriendo el mismo el lunes 18 de corriente mes”, comunicaron desde el laboratorio donde trabaja, dando cuenta de cómo les afecta puntualmente la realidad que vive el país por estas horas.

InformateSalta dialogó con Musa, quien señaló que “desde el fin de semana hay como una psicosis. Los que somos más viejos ya pasamos un montón de veces por esta situación, es cuestión de esperar unos días y volver de nuevo a la normalidad”.

Respecto a la situación del sector, Musa explicó que “nuestro problema puntual es que el jueves a las 09:00 me mandó una lista de precio el proveedor de químicos. A eso de las 11:00 le envío mi pedido, a las 15:00 horas me dicen que el pedido estaba suspendido por la problemática nacional. El viernes había hecho el pedido de papel a Tucumán y también me lo suspendieron”.

Musa recordó que Argentina pasó pos crisis similares que se normalizan con el correr de los días. “Yo creo que en una semana o 10 días se va a normalizar todo, con un reajuste de precio previsto que puede ser no menor al 25%. Aun así está la restricción de la importación de productos de lujo, y la fotografía es un producto de lujo porque no es imprescindible, de primera necesidad”, agregó.