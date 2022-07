Aborto en Tartagal: “La paciente tuvo una crisis de llanto, quería tener a la bebé”

La defensa de Miranda Ruiz, la médica envuelta en un escándalo por un polémico aborto en Tartagal, pidió su sobreseimiento sin embargo la justicia salteña se lo rechazó. Ahora, presentó un pedido de nulidad de la causa.

Al respecto, Rambert Ríos, abogado querellante, contó a CNN Salta 94.7 que la denuncia se hizo en base a lo que la tía de la mujer que fue sometida a la práctica le manifestó. “Mi defendida se encontraba psicológicamente en pésimo estado. No paraba de llorar, crisis de angustia total. Ella escuchó cuando le dijo mi clienta yo no me quiero hacer el aborto. Pero son tan deshumanizados, tan mediocres, porque no es otra cosa que la mediocridad misma que se olvidan que del otro lado hay una mujer víctima y eso es violencia de género”, dijo.

En este sentido, aseguró que no hay pruebas falsas ni traídas de los pelos sino que todo consta en la historia clínica. “En la hoja de ruta de la enfermería dice clarito que la paciente se arrepiente y desea seguir con el embarazo. Horas después, la paciente tiene crisis de llanto porque quería tener a la bebé”, expresó.

Asimismo, explicó que rechazó dicho pedido de nulidad en el entendimiento que la médica acusada tuvo antes tres abogados más que no cuestionaron el proceso. “Ninguno dijo nada, por lo tanto, si hay errores, que no los hay, están todos consentidos, están todos refrendados por su defensa, por lo tanto, salir entre gallos y medianoche a pedir una nulidad, es totalmente descabellado”, indicó.

Además, detalló que va a pedir el requerimiento de la causa a juicio por el tiempo transcurrido y porque hay elementos de convicción necesarios para condenar a la médica a más de 3 años de prisión.