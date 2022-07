En medio de la incertidumbre, en Salta hubo incrementos en el GNC

En medio de la incertidumbre que vive el país, a raíz de las complicaciones económicas de estos últimos días con los cambios en el Gabinete Nacional y el impacto en los mercados, la noche del martes cerró con una noticia que vino a golpear más el maltrecho bolsillo de los salteños: un aumento del GNC.

Según la información que compartió FM Profesional, el aumento de los precios se dio en las últimas horas de este martes y en distintas estaciones salteñas, donde el precio estaba a $72,50 el metro cúbico de gas comprimido, el cual pasó a costar $75.80, registrándose así una suba de $3.30.

Por su parte el medio Agenda Salta constató que en algunas estaciones de YPF también habían modificaciones en los costos, donde el metro cúbico dejó atrás el precio de $72,9 y ahora está a $76,60.

No obstante un relevamiento de Canal 9 Multivisión detectó que no en todos los surtidores están los cambios en los valores. La estación de YPF ubicada en el cruce de avenida del Bicentenario y Paseo Güemes todavía no tenía cambios en su pizarra, mientras que en la estación Shell de Tres Cerritos hasta se la podía conseguir un poco más barata.