Facundo Manes con InformateSalta: "Estamos en un fin de ciclo"

La periodista Rebeca Aldunate, de InformateSalta en la Noche, dialogó en exclusiva con Facundo Manes, reconocido neurólogo, neurocientífico y actualmente además diputado nacional por la UCR.

En la misma, señaló que "estamos en un fin de ciclo... este ciclo democrático no nos dio bienestar, no nos educó, no nos alimentó, no nos dio salud como era necesario y tenemos esa obligacion de ir a la modernidad".

Manes consideró que la Argentina "tiene una gran opoortunidad en el mundo, que demanda alimentos, energía y muchas cosas que podemos producir", y agregó que "la solucion es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo".

En otra parte de la entrevista, el radical opinó que "es dificil ser joven en la Argentina. muchos se quieren ir, pero en la historia cuando los jóvenes lucharon y se unieron pasaron cosas".



Votar en positivo

Manes recorre las provincias del norte del país, estuvo antes en Jujuy y ahora en Salta. Se presentó anoche en una charla en Plaza 9 de Julio ante un grupo de personas.

Sobre las elecciones en el país consideró que "la única salida posible es con una mayoría que encare el progreso y la modernidad... nadie tiene la representación hoy de la sociedad, quien inspire a la sociedad argentina de manera positiva va a tener gran relevancia en el futuro".

"El año que viene se va a votar a favor de algo, no en contra de alguien como pasó en las últimas 2 elecciones... el año que viene se va a votar emocionalmente, hay que inspirar al país hacia el cambio correcto", acotó.