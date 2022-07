Video muestra la persecución policial que terminó en un choque con tres muertos

Tres personas fallecieron, mientras que una sufrió heridas de gravedad, tras una chocar el vehículo en el que viajaban contra un camión que se encontraba estacionado durante una persecución policial en la Autopista Panamericana.

El trágico episodio se registró alrededor de las 4:30 de este viernes en el kilómetro 33,7 de la mencionada autopista, en el Ramal Campana mano a la Provincia de Buenos Aires y todo se inició cuando un automóvil Volkswagen Vento azul, con cuatro ocupantes, no se detuvo en un control policial en la zona de El Talar de Pacheco.

Según se informó, allí se inició una persecución durante la cual los efectivos le habrían disparado a una cubierta del rodado, por lo cual el conductor perdió el control del vehículo y, a pocos metros del peaje, chocó y se incrustó contra un camión que estaba estacionado.

Como consecuencia del fuerte impacto, tres de los ocupantes del automóvil fallecieron, mientras que una persona sufrió heridas de gravedad y fue trasladada hacia un hospital de la zona.

En el lugar trabajaban personal de Bomberos, efectivos policiales y personal médico.

En tanto, se informó que el automóvil que protagonizó el accidente sería "mellizo", ya que, la patente que tenía no coincidía con el rodado.

Armando, el chofer del camión en el cual se incrustó el vehículo, contó acerca de lo sucedido: "Estaba durmiendo y me despertó el golpe, me sacó de la cama. Bajé el vidrio y vi el auto metido ahí abajo. Eran las cuatro y veinte de la mañana. Me dijeron que me baje que podría incendiarse el camión".

"Solo atiné a agarrar la campera porque hacía mucho frío, pero no pude ni cortale la corriente al camión porque no pude subir más", relató el hombre, quien luego dijo: "Manejaba un hombre y del lado del acompañante iba una chica"0.

Además señaló: "No hubo disparos. Solamente me dijeron que los venían persiguiendo".

En tanto, una mujer se presentó en el lugar y dijo que fue hasta allí porque, momentos antes, había recibido un mensaje de su hija que le decía que iba en un auto al cual lo estaba "persiguiendo la policía".