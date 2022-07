Crudo relato de una denunciante de Rangeón: “Fui violada, golpeada e incluso sufrí un aborto”

El juicio por abuso sexual contra el productor de moda Pablo Rangeón, se inició con el relato de una de las denunciantes. La mujer, que ahora tiene 34 años, contó que fue violada por este hombre desde 2012 hasta 2016; que la sometía mediante golpes, amenazas, y manipulaciones, en momentos en que ella estaba en una situación de vulnerabilidad, sin trabajo y sin hogar.

La denunciante relató que conoció al productor en 2010 en el boliche “Club 21”. Luego ella le pidió trabajo y de esa forma empezó un vínculo "laboral" y de "amistad" pero "no sentimental". Ella se desempeñaba como promotora y era requerida por Rangeón para acompañarlo a "hacer presencia" en boliches en horario nocturno, como parte de "las relaciones públicas".

La joven tenía una hija de dos años por entonces, y vivía con sus tíos, con quienes empezó a tener problemas porque llegaba tarde, y cuando quiso dejar el trabajo con Rangeón por ese motivo, él le ofreció un puesto estable aunque nunca la empleó de forma registrada. También le propuso que se mudara a un monoambiente que el productor tenía por la calle General Güemes de la ciudad de Salta y que sólo usaba para guardar cosas o descansar porque vivía en el barrio Castañares.

La joven dijo que aceptó mudarse a ese lugar y que arregló con Rangeón que ella pagaría un porcentaje del alquiler porque él seguiría guardando cosas ahí. Refirió que hasta ese momento tenía mucha confianza en él porque se mostraba como una persona muy solidaria con ella. Sin embargo, luego empezó a sentirse molesta, porque Rangeón entraba cuando quería al monoambiente, como dueño de casa y le incomodaba porque ingresaba cuando se estaba bañando o durmiendo.

Después comenzó a mostrarse agresivo con ella, señaló que no podía decir que "no" cuando la llamaba para que como parte de su trabajo lo acompañe de noche los fines de semana, que si se rehusaba "era una ofensa para él". Y añadió que cuando lo acompañaba, al día siguiente no se acordaba de nada y empezó a darse cuenta de que algo pasaba: "Yo conocía mi cuerpo, algo raro pasaba", reprodujo Salta 12.

La denunciante relató que la primera violación fue cometida en 2012, en el monoambiente de la calle Güemes, cuando le dijo que no quería seguir trabajando con él. “Él se ponía agresivo, levantaba la voz. Era muy determinante en lo que él quería. Discutimos, me pegó una cachetada, me tiró a la cama y me abusó”, sostuvo. “Me decía cosas asquerosas en el oído, que no las puedo repetir”, añadió.

La joven agregó que cuando le decía que lo iba a denunciar, le mostraba “fotos de gente política” y empezó amenazando con hacer que le quitaran la tenencia de su hija, con que se quedaría en la calle y no trabajara nunca más. La joven dijo que tenía miedo y se quedó.

La joven refirió que una vez en 2012 Rangeón la golpeó y luego le llevó un médico que tenía confianza con él. Después él volvió borracho y muy violento, “me golpeó muy fuerte, me abusó y se fue”. Al otro día regresó y la encontró muy mal, dolorida. La llevó al hospital, donde le dijeron que estaba sufriendo un aborto y le hicieron un legrado. "Él siempre que me abusaba no se cuidaba, me hacía tomar la pastilla del día después (…) todo el tiempo", también contó que no la dejaba tomar pastillas anticonceptivas porque le decía que la iban a engordar.

La denunciante relató que en otra situación Rangeón la abusó y le quebró los dedos. También se refirió a otro episodio mientras estaban en el vip de un boliche en que el acusado la "golpeó toda la noche", le pellizcaba la espalda, le pegaba piñas y la mordía. Una chica se dio cuenta de la situación y le dijo que se quedara con ella. Rangeón se fue. Luego volvió y la mordió “casi me arranca un pedazo de piel, me sangró la oreja”, aunque la otra chica la llevó a su casa; entonces Rangeón le enviaba mensajes diciéndole “hija de puta no te vas a salir con la tuya”.

La denunciante aseguró que los abusos eran constantes, de maneras muy violentas y algunas veces delante de su hija, a la que siempre trataba mal, la insultaba.