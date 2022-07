Impunidad: Concejales condenados por el cobro del IFE siguen ejerciendo

Haciendo caso omiso al fallo al que llegó el Tribunal Oral Federal N°1 el 4 de mayo del 2022, concejales del interior de la provincia de continúan cumpliendo sus funciones a pesar de la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa sobre ellos tras ser condenados por el cobro del IFE.

Jesús Cuellar y Paola Cantarella, de Urundel y Pichanal respectivamente, fueron encontrados culpables de defraudación e incumplimiento de deberes de funcionario público, dentro de la causa que investigó el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), por esto recibieron la pena accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y tres años de prisión condicional.

En este punto sería común pensar que estás personas ya no se desempeñan como funcionarios, pero esto no es así, ambos fueron electos en sus municipios en los comicios celebrados el 15 de agosto del 2021 y continúan ejerciendo, esto tras una investigación realizada por InformateSalta.

Según detalló un edil concejal de Urundel, a InformateSalta, “Chipi” no solamente es concejal, sino que además preside el órgano legislativo del municipio.

Por otro lado, Paola Cantarella continúa ejerciendo sus funciones según se pudo constatar a través de un Proyecto de Ordenanza, al que accedió InformateSalta, que ingresó al Concejo Deliberante de Pichanal el 27 de junio del 2022 y que cuenta con su firma.

De esta forma el fallo al que llegó el Tribunal Oral Federal N° 1 no está siendo respetado, los concejales luego de haber cobrado un beneficio que no les correspondía por su carácter de funcionarios públicos hicieron caso omiso a la inhabilitación perpetua y la justicia no parece actuar.