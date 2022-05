¿Cobro del IFE e impunidad para un concejal en Urundel?

Hoy se conoció que cinco concejales salteños fueron encontrados culpables por defraudación a la Administración Pública e incumplimiento de deberes de funcionario. Entre estos se encuentra Jesús Cuellar, concejal de Urundel, que recibió la pena de 3 años de prisión condicional y la accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cuellar quien al momento de cobrar el IFE se encontraba cumpliendo funciones como edil, fue expulsado de la presidencia del órgano cuando el hecho tomó estado público. Pese a esto en las últimas elecciones legislativas resultó electo nuevamente como concejal. Ahora que se conoce la decisión que tomó el Tribunal Oral Federal N° 1 ¿qué será del destino de “Chipi” Cuellar?.

Consultado por InformateSalta el Secretario Electoral de la provincia, Pablo Finkelstein, explicó cómo se debe proseguir en estos casos. “La actuación del tribunal electoral se limita a informar el reemplazo, pero no tenemos otra competencia que esa, es un trámite meramente administrativo”, comenzó diciendo.

“El concejo deliberante informa de la necesidad de reemplazar alguno de sus integrantes por las razones que sea y lo que hace el Tribunal es, de acuerdo a la proclamación y el resultado de las elecciones, informar quien es el ciudadano que corresponde que siga en el orden y asuma la función”. Es así, que según lo comentado por Finkelstein es el Concejo Deliberante quien debe solicitar “que informemos el reemplazo”.

De esta forma, los límites entre los poderes legislativo y judicial se comienzan a entre mezclar. Hasta que el poder legislativo de Urundel, el Concejo Deliberante, no informe a la justicia la situación de Cuellar, esta no podría actuar o al menos no podría hacerlo la Justicia Electoral.

Hasta que el Concejo Deliberante tome cartas en el asunto, los ciudadanos de Urundel tendrán que ver a una persona que fue encontrada culpable de defraudación a la Administración Pública representarlos y decidir cuestiones referentes al futuro de la comuna.