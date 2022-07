Reclamo del campo al Gobierno: “Estamos podridos de pagar impuestos y que se afanen la guita”

El paro del campo, denominado “jornada federal de demanda”, se desarrolla este miércoles con múltiples asambleas en distintos puntos del país, en rechazo a la alta presión fiscal sobre el sector, las retenciones, la brecha cambiaria que también afecta a la rentabilidad, la escasez de gasoil y distintas medidas del Gobierno nacional. El cruce de las rutas 14 y 16 en la localidad entrerriana de Gualeguaychú, emblemático punto de protesta del campo durante el histórico conflicto del 2008, fue el lugar elegido por los integrantes de las 4 entidades de la mesa de enlace (CRA, SRA, Federación Agraria y Coninagro) para realizar el acto central.

En ese marco, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, afirmó: “No estamos acá para hacernos ricos ni porque queremos rentas extraordinarias. Estamos pidiendo un acto de justicia”. Allí, también participaron dirigentes agropecuarios de esa provincia. De hecho, la mesa de enlace de Entre Ríos dio a conocer una proclama con diferentes reclamos. Entre los referentes de la oposición, pudo verse a los diputados de Juntos por el Cambio, Diego Santilli y Rogelio Frigerio, como así también a los senadores de ese mismo espacio político, Carolina Losada y Aldredo De Angeli, ex dirigente de la Federación Agraria de Entre Ríos, que encabezó las protestas del sector en esa provincia durante 2008.

Al respecto, enfatizó: “Estamos podridos de pagar impuestos y que se afanen la guita. Demandamos que nos reconozcan como productores de alimentos, somos los que producimos el 66% de los ingresos que tiene el país. Si no lo quieren ver es porque no quieren, no porque no puedan, tienen la suficiente información para ver con claridad lo que les estamos diciendo”.

Asimismo, el dirigente afirmó: “Demandamos que se dejen de joder con las cuestiones ideológicas, en el campo no hay ideologías, que dejen de pensar que somos terratenientes que queremos hacernos cada día más ricos”.

“Pasan los años y sistemáticamente se cometen los mismos errores. Si el Gobierno no quiere ver el rumbo, se lo tenemos que mostrar nosotros como dirigentes y sector importante del país. Eso lo vamos a conseguir sin pelarnos entre nosotros, hay que sumar entre las entidades en vez de restar, sino le estamos haciendo el caldo gordo al Gobierno. Convoco a que todos trabajemos juntos”, indicó Chemes, haciendo un llamado a la unidad, tras algunas diferencias de los productores autoconvocados con la Comisión de Enlace.



A su turno, el líder de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, señaló: “Uno se encuentra con que la política no sabe por qué estamos haciendo esto. Vamos, muchachos, ¿cómo que no saben? Estamos haciendo esto porque vinieron haciendo escenas de peleas, generando una incertidumbre total en la Argentina. No solamente a la gente del campo, sino también al resto de la sociedad. Hicieron irse a dos ministros (Matías Kulfas de Desarrollo Productivo y Martín Guzmán de Economía) y ahora los golpistas son los otros”.

Sobre eso, acotó: “Necesitamos reglas del juego que sean claras para seguir adelante, que nos digan hacia dónde vamos y que están dispuestos a hacer por nosotros. Porque, lamentablemente, siempre nos ponen en el banquillo de los acusados, de los que generamos riqueza y empobrecemos al pueblo. No reconocen que somos los que generamos los alimentos y damos las divisas para que la Argentina salga adelante, aportando indefinidamente desde hace 20 años. Pero por mal desempeño del Gobierno, se multiplica la pobreza”.

De izquierda a derecha de la imagen, los legisladores Diego Santilli, Rogelio Frigerio y Carolina Losada de Juntos por el Cambio acompañaron a los reclamos del agro en Gualeguaychú. (Foto: Twitter de Frigerio)

A su turno, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, aseveró: “Me hubiese encantado que haya más figuras de la política, porque cuando uno demanda es porque también tiene para ofrecer. Tenemos mucho para dar, y para eso todo debemos cumplir un rol en la sociedad, y el Estado también tiene que cumplir con nosotros. Sino, nos convertimos en un bolsillo de payaso, en una caja abierta, que da y da sin recibir nada”.

Pino describió como “muy angustiante” a la situación del país. “Venimos de dos años de pandemia. Este sector no paró, pero alrededor nuestro hubo mucha gente que sufrió, perdió su laburo y hasta sus vidas. Agradecemos a Dios que pudimos seguir trabajando y pondremos empeño en seguir haciéndolo. Le pedimos (al Gobierno) que hagan lo que tienen que hacer, y que después se corran a un costadito, que no necesitamos más nada, nosotros solos vamos a saber manejarnos”.

En tanto, el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, aseguró: “Con todos los comentarios que hemos escuchado, estamos llegando a la conclusión de que el problema quizás sea moral, más que político. Porque, realmente, estamos poniendo las cosas patas para arriba y vamos en contramano de lo que deberíamos hacer”.

“Muchas veces estas situaciones nos han llevado a que empecemos a criticarnos entre nosotros, cuando realmente lo que quieren es que nos dividamos, cuando hoy tenemos que estar más unidos para poder buscar las respuestas”, resaltó.

El dirigente también se refirió a la escasez del combustible y otras problemáticas que aquejan al sector. “Soy productor agropecuario del centro de la provincia de Buenos Aires, hago agricultura y ganadería, y tengo empleados. A mi también me falta gasoil. Hay más disponibilidad los días viernes, entonces la impresión de la gente es que hay combustible los sábados y domingos cuando sale, y que nosotros nos quejamos de gusto. También nos preocupan los sobreprecios en neumáticos y repuestos, que están cotizados al dólar blue, cuando nosotros recibimos el tipo de cambio oficial del Banco Nación. Estas cosas nos generan sensaciones de bronca y frustración a los productores”.

“Acá no hay lugar para especulaciones mezquinas”, el lema de la proclama en Gualeguaychú



Pasado el mediodía, y antes de los discursos de los dirigentes nacionales, los referentes de la mesa de enlace de Entre Ríos leyeron un documento donde pidieron un cambio de rumbo urgente y que se “revalorice la cultura del trabajo”.

“Como productores agropecuarios, le decimos basta a la voracidad fiscal del Gobierno, que solo nos ve como una caja donde siempre hay para sacar, con distintos argumentos, como ahora el conflicto bélico en Ucrania. Rechazamos el intervencionismo estatal, arbitrario y discrecional, que nos hace pagar a los productores toda esta tragedia”, señalaron en la proclama.

Y concluyeron: “Exigimos reglas de juego claras, previsibilidad para poder seguir siendo uno de los sectores más dinámicos de la república y que con nuestro esfuerzo podamos salir todos juntos de la crisis en la que se encuentra nuestra querida Argentina”. /TN