Al Pipa lo buscan desde Brasil tras la eliminación de Boca en la Copa Libertadores

El Pipa, uno de los jugadores del Xeneize en el ojo de la tormenta tras la eliminación de la Copa Libertadores, en Brasil se ilusionan con su llegada. En las últimas horas, varios medios locales ubicaron a Darío Benedetto en el radar de Inter de Porto Alegre y los hinchas colorados pusieron en marcha la operativa seducción. La última foto del Pipa en Instagram con la camiseta azul y oro se llenó de comentarios de fanáticos del gigante de Rio Grande do Sul. “VemproInter” (ven a Inter) fue el hashtag que colmó la caja de respuestas de la publicación del N°9.

Más allá de los rumores que circulan en tierras brasileñas, en el Xeneize aseguran que por el momento no llegó ninguna propuesta formal del Colorado para llevarse a Benedetto, quien tiene contrato en el club de La Ribera hasta finales de 2024. Incluso, el experimentado delantero ayer rompió el silencio y dejó en claro: "No se me pasó por la cabeza irme. Estoy muy feliz acá".

Según el portal Vozes do Gigante, Benedetto “tendrá una reunión con los representantes del Colorado durante este jueves para intentar sellar un acuerdo". Asimismo, el sitio agregó que Inter busca sumarlo a préstamo por un año, forma que no sería aceptada por el Consejo de Fútbol, que desde hace tiempo fijó la postura de no ceder a futbolistas experimentados. Si los de Porto Alegre lo quieren, deberán desembolsar varios millones de dólares por su ficha.