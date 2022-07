Las hijas del abuelo hallado sin vida sospechan que "tiraron" su cuerpo

Fue este jueves por la tarde que se daba la noticia del hallazgo de un cuerpo sin vida en un descampado lleno de malezas en Barrio Solidaridad, caso que posteriormente se informó que dicho cuerpo pertenecía a Ricardo Maigua, el hombre de 82 años que se encontraba desaparecido desde hace varios días.

No obstante esta mañana las hijas de Ricardo denunciaron que, pese a lo trascendido, las autoridades judiciales aún no le habían permitido reconocer el cuerpo, que solo le indicaron que se trataba de su papá por fotos de prendas de vestir, mientras que ellas consideran imposible que el hombre haya ingresado por su voluntad al sitio donde lo encontraron, planteando incluso que lo hubieran tirado ahí.

Silvana y Liliana son las hijas de Ricardo quienes en diálogo con Canal 9 Multivisión criticaron primeramente el accionar de la policía, del CIF y de la Justicia asegurando que no tuvieron empatía con ellas. “No nos permitieron ingresar, cuando llegamos tipo 18.00 nos dijeron que esperemos al CIF, esperamos con una hora y media hasta que el comisario nos dice que encontrar un cuerpo con la misma fisonomía de mi papá”, relató.

A esto contó que si bien ellas pedían verlo, les respondían que solo les iban a mostrar una foto de una pantufla, de una remera y que les preguntaban si era de su papá. Las mujeres insistían con verlo, incluso mostrado predisposición a seguir esperando a que el CIF concluya sus labores, pero no fue así. “Fue una falta total de respeto, no tienen empatía, en ningún momento nos dejaron verlo, nos dijeron que hoy a las 9.00 iban a hacer la autopsia y que cuando terminaran recién los podemos ver”, protestaron.

Dicho esto se manifestaron sobre el descampado en que encontraron el cuerpo y que, si es de su papá, dudan totalmente que el abuelo haya entrado por sus medios a esa parte, debido a las complicaciones del terreno y las altas malezas que impiden el paseo de cualquier persona. “Eso es todo maleza, todo yuyo donde estaba mi papá, no podría haber entrado ahí, hay un montículo que debería haber pasado y no se puede caminar por ahí, es imposible que haya entrado, a mi papá lo dejaron ahí”, denunció.

“Nosotros caminamos todo ese sector y no lo vimos nunca a mi papá, donde dicen que él estaba una persona no puede avanzar, no se puede entrar ahí”

Sus dudas también radican en que la policía supo rastrillar esa parte pero que tampoco lo vieron y que no lo habrían hecho acordemente. “La policía hizo rastrillaje pero si no tienen recursos no pueden pasar, no tenían machetes, salían con palitos para correr estos yuyos que están hace 20 años, ahí violaron, ahí mataron, se juntan los drogadictos, usaron un dron media hora porque era prestado”, espetaron las mujeres.

Por último, una de las hijas de Ricardo se animó a decir que no descartan ni siquiera que sea una venganza, un ataque contra ella ya que es miembro de una agrupación sindical donde hay gente con la que tendría conflictos y malas relaciones. “Esto se lo comenté a la fiscal, me dijo que era una sospecha y no creían que se llegue a tanto, (pero) a una compañera la chocaron de atrás y la dejaron tirada”, ejemplificó para concluir.