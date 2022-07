El Gobierno analiza medidas para frenar al dólar blue y advierte: "No vamos a..."

El dólar blue superó el viernes por primera vez los $290, cerrando el día a $293. En el marco de una semana en la que el Gobierno decidió aplicar nuevas medidas sobre el dólar oficial, la cotización informal alcanzó el valor nominal más alto registrado hasta el momento.

En este escenario de fuerte presión, con una brecha cambiaria que supera el 130%, el equipo económico encabezado por Silvina Batakis mantuvo durante el fin de semana intensas reuniones, con eje en el debate de medidas para tratar de frenar la suba del dólar blue y de los financieros.

El mensaje unánime fue “no vamos a devaluar”. En tal sentido, este domingo la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, apuntó contra los "sectores especuladores" por intentar "desestabilizar" al Gobierno y consideró que es necesario lograr que esos grupos económicos "se ordenen".

"Hay una presión enorme de sectores muy chicos, sectores especuladores, que quieren desestabilizar y que van por la devaluación, porque hacen mucha ganancia con eso", expresó Cerruti, y consideró que desde el Gobierno "hay una cantidad de medidas" que se están tomando, para lograr que esos grupos económicos "se ordenen".

Si bien el Gobierno intenta minimizar la importancia del mercado informal, este lunes el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, admitió que “los dólares paralelos meten ruido a las expectativas” pero "no afectan la estrategia que tenemos sobre el dólar oficial”.

Desde que Batakis asumió en el Ministerio de Economía, el dólar blue se disparó $54. Y para los expertos, no hay señales de calma en el horizonte. "Pueden seguir en alza, mientras el Gobierno no le dé motivos para lo contrario", señaló el economista Gabriel Caamaño al diario El Cronista. Y agregó: "Viene mucha más inflación en los próximos meses, hay mucha emisión monetaria del Banco Central y no han mejorado mucho las expectativas. Si no hacen algo que revierta esto, la tendencia será al alza".

La coincidencia entre los analistas de mercados es que, en cuestión de días, el dólar blue llegará a los $300.

Por su parte, el analista financiero Salvador Di Stéfano enfatizó en diálogo con el portal Ámbito que "lejos de generar confianza, el Gobierno continúa aplicando restricciones". Y pronosticó: "Con respecto a restricciones, no descartamos que apliquen algún tipo de traba a la adquisición de dólar bolsa o contado con liquidación".

"Creemos que van a implementar todos los mecanismos que tengan a disposición para no hacerlo, pero la amenaza de la devaluación pareciera siempre estar presente", añadió el especialista.



Fuente: Con información de Ámbito, El Cronista y Clarín