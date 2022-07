El presidente de SAETA aclaró puntos de la manifestación contra el aumento de boleto

Este lunes, mientras se desarrollaba la audiencia pública convocada por SAETA, diversas organizaciones de izquierda y movimientos sociales se manifestaron afuera de las oficinas de la empresa mostrando su disconformidad con un nuevo aumento en el precio del colectivo, reclamo que fue atendido por el presidente de la entidad, Claudio Juri.

Cuando los manifestantes estaban reclamando y cortando el tránsito vehicular sobre calle Pellegrini, Juri llegó a hablar con las diferentes entidades que estaban encauzando la protesta para decirles que iban a tener en cuenta los puntos que estaban expresando, sus consideraciones, pero también aclarándoles algunas expresiones que no eran ciertas.

“Escuché todo lo que plantearon, seguramente cuando se fije el acta petitorio lo analizaremos y les responderemos”, se comprometió Juri al tomar el micrófono con el que los manifestantes estaban vociferando sus disconformidades, pero que ahora servía para aclarar algunos tantos.

“No es cierto que durante la pandemia aumentaron los subsidios nacionales; entiendo las necesidades que tienen, todos tenemos las necesidades, pero es bueno partir de información correcta”, espetó primeramente el presidente de SAETA agregando: “es mentira que hay un aumento del subsidio nacional, es mentira que se dan kilómetros de más para que anden vacíos” los colectivos.

Dicho esto aclaró otros tantos: “Con el negativo de ANSES, cuando pedimos el negativo, es porque hay gente que puede figurar como carente, o tiene una familia con ingreso, y en ese caso dejamos el subsidio para quienes no tienen esposo ni esposa, y con el reclamo de la informalidad el tema va de forma, que no haya formalidad no es culpa de SAETA”.

También recalcó sobre la suspensión del boleto escolar gratuito en época de vacaciones, el cual está destinado netamente a que los chicos se trasladen a las escuelas y no a otras actividades. “No podemos dejar que usen el boleto escolar gratuito para otra cosa” que no sea lo netamente escolar, les espetó.