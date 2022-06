Pese a la falta de gasoil, SAETA asegura que tiene stock para las próximas semanas

En medio de la problemática que están atravesando distintos sectores ante el faltante de combustible, principalmente de gasoil, con las imágenes de los carteles anunciando que no hay stock en las refinerías, desde la empresa SAETA aseguraron que cuentan con las provisiones necesarias para lo que resta de junio y para julio.

Así lo aseguró en diálogo con FM Aries el gerente de la empresa, Claudio Juri, quien comentó que anticipándose a la faltante cuando esta comenzaba a escasear, decidieron dar dinero a las empresas para que estas tuvieran las reservas necesarias.

“En base al esfuerzo de la provincia lo que hicimos fue anticipar dinero a las empresas, para que estas pudieran stockearse y no tener problemas, creo que tenemos asegurado el transporte a nivel de gasoil en todo lo que resta del mes y tenemos cubierto el mes que viene”, aseguró el gerente.

No obstante dijo que no están exentos de las implicancias de la escasez si esta se mantiene a largo plazo. “Lo que está pasando es que el gasoil se vende a valor blue, hace una semana pagaba el granel a $150 y hoy lo pago a $220, entonces esos $70 de aumento es una fortuna que lo sigue pagando la provincia”, indicó algunos números.

“Hoy no hay problema de gasoil pero no puedo asegurar que en el futuro no haya”

En otro sentido y sobre la disposición de FATAP de suspender el servicio nocturno del transporte público, en funcionario negó que esto llegue a pasar en el ámbito local. “FATAP no tiene injerencia sobre las decisiones que pueda tomar SAETA así que transmito tranquilidad a la gente, no se va a suspender el servicio nocturno ni en horas valle ni nada de eso”, descartó.

Por último, rescató el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de la Provincia al aportar $190 millones por mes de subsidio para mantener operativo el servicio y en permanente mejora. “Si no fuera por el subsidio de provincia y Nación, $210 tendría que cobrar el boleto, así y todo se agregaron recorridos, se viene mejorando el servicio, la flota, mejoras a pesar de los problemas”, manifestó para concluir.