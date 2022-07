Revés para Rangeón: Una testigo dijo que presenció cuando lastimó a una denunciante

En la séptima audiencia del juicio que se sigue contra el productor de moda Pablo Rangeón por abuso sexual en perjuicio de seis jóvenes, declaró una testigo que asistió a una de las denunciantes cuando fue agredida por el acusado en un boliche, y una psicóloga que brindó tratamiento terapéutico a otra denunciante y relató que cuando llegó a su sesión luego del abuso, la vio golpeada, con heridas en las piernas y devastada emocionalmente.

La productora radial y abogada Macarena Gutiérrez, según indicó Salta 12, testificó que asistió a la joven que luego se convirtió en la primera denunciante contra Rangeón, a quien acusa por violación.

Gutiérrez contó que conoció a la denunciante en 2011 en la escuela de modelaje del imputado que se ubicaba en la calle Mitre, y en donde luego supo que estaba como "una especie de encargada".

En la oportunidad, dijo que asistió a la víctima ante un “hecho puntual en Club 21”, en el que “Rangeón le mordió una oreja y la lastimó” “con total impunidad”. Relató que llamó a los guardias, quienes retiraron al acusado del lugar y luego ella llevó a la víctima a su domicilio por la calle Mendoza.

A ese lugar también llegó Rangeón y desde afuera enviaba mensajes intimidatorios y amenazantes a la víctima: “Insistía, le decía que bajara o que iba a atacar, a prender fuego”, contó Gutiérrez. También recordó que las amenazas se referían a la hija pequeña de la denunciante, “Le decía que iba a ponerse en contacto con el padre para decirle que era una puta, para decirle que iban hombres a su departamento, para que se la quite”. Y recordó que apagaron la luz para que Rangeón pensara que se habían ido.

La testigo dijo que entre la denunciante y Rangeón no existía un vínculo afectivo, aunque contó que una vez Rangeón se refirió a la joven como "su mujer", dijo que ella no le habló de una relación de ese tipo. Añadió que la joven estaba sola, y entendió que el productor de moda se aprovechó de esa situación para mantenerla sometida.

Por otro lado, contó que una vez que la denunciante fue a pasar año nuevo en su domicilio, cuando se estaban cambiando de ropa le vio golpes en distintas partes del cuerpo, le preguntó que le había pasado y ella le contó que Rangeón la había agredido.

También dijo que la denunciante le había contado que sufría abusos sexuales y otros tipos de violencias de parte de Rangeón, y agregó que ella misma confirmó que era un violento, por los hechos que presenció y los mensajes que le enviaba a la joven. También refirió que esta joven no daba explicaciones lógicas respecto a por qué no lograba salir de esa situación, y consideró que no pudo ayudarle más porque también le tenía miedo al acusado, quien “se presentaba como impune”.