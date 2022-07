Habló una víctima de Rangeón: "No existe una condena suficiente para esta persona"

Sabrina Geréz fue la primera persona que tomó el valor y las fuerzas necesarias para contar el infierno que la hizo vivir Pablo Rangeón. De ahí una serie de innumerables testimonios desgarradores, de los cuales seis fueron denunciados en la justicia y abrieron una causa que hoy está en juicio.

“Sería “nervios” la palabra para describir este momento, pero estamos muy seguras de que se está haciendo justicia”, empezó Sabrina en diálogo con Radio CNN Salta, 94.7 MHZ. Dijo que no fue para nada difícil declarar, ya que cuando uno dice la verdad, hay respuesta para todo.

“Fue muy importante el apoyo de otras mujeres. Lo mío fue un descargo en una red social, yo pensé que era la única que había pasado por eso y cuando empecé a leer a las demás no me podía quedar quieta ni callada”, continuó diciendo.

Sobre esto, dijo que en el momento en el que empezó a recibir mensajes de muchas mujeres y hombres que se habían hecho eco de su publicación, leyó que le hablan de familiares de Rangeón o de personas conocidas en la noche, pero sobre todo del primo de este que operaba con el mismo sistema que el denunciado.

“Yo sentí que más que pedirme ayuda, muchos querían confesar, liberarse. Fue muy fuerte leer lo que vivieron, era increíble”, agregó y contó que fue cuestionada por la psicóloga del CIF “porque ella sacó conclusiones sobre mi persona por haber utilizado las redes sociales para exponer el caso, pero fue una gran herramienta y sin las redes no hubiese sido posible”.

Dijo que le sorprendió mucho la forma en la que las revictimizaron todo este tiempo. “Ahora entiendo por qué nadie se anima a denunciar. No puedo creer cómo hay personas que cuestionan y juzgan por qué no contamos antes, a mí me llevó años procesarlo y hablarlo. Esas preguntas no se hacen”.

Una como víctima siempre piensa en todo lo malo que puede pasar si uno habla, son muchas las preguntas y no hay que cuestionar el accionar de cada una

En algún momento, Rangeón sostuvo que había algún tipo de acuerdo para denunciar en su contra, y sobre esto Gerez contó que con las demás denunciantes no tenían ningún tipo de relación y recién ahora están hablando. “Yo no sabía quiénes eran. Ayer declaró informática y pudieron comprobar que todo era real y no había nada armado”, dijo.

“Hay un montón de personas que no se animaron, pero la idea es que después de esto se animen a soltar, hablar y denunciarlo porque muchas no pudieron hacerlo por miedo o por vergüenza. Hay muchas víctimas que están muy solas. Hay mucho machismo”, añadió.

Sobre el nuevo tema que surgió en medio de las declaraciones del acusado, la “prostitución VIP”, confirmo que no habló de esto antes porque no había escuchado: “yo solo denuncié a Rangeón, pero no me sorprende porque es algo que siempre se rumoreó en Salta”, explicó.

“Con que lo declaren culpable, es justicia. No existe una condena suficiente para esta persona porque nadie nos va a devolver lo que sufrimos con una cierta cantidad de años”, concluyó.