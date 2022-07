Orgullo nacional: Dos argentinos, entre los 50 mejores del mundo en un premio internacional

En medio de tantas pálidas, llegan estas noticias que levantan el ánimo: Dos argentinos fueron elegidos entre 7000 estudiantes de todo el mundo como parte de los 50 finalistas del Global Student Prize, un premio anual de 100.000 dólares que otorga la Fundación Varkey a un alumno que haya provocado un impacto en el aprendizaje, en la vida de sus compañeros y en la sociedad.

En este caso los argentinos son el joven tucumano Axel Leonel Córdoba y el bonaerense Nicolás Monzón, ambos de 25 años. Córdoba estudia Ciencias Geológicas en la Universidad Nacional del Comahue, en Río Negro, y se ha destacado por generar dos proyectos con efectos social, educativo y ambiental. Por su parte, Monzón, estudia tres carreras y junto a un grupo de compañeros, creó Magnetar, una startup de tecnología que busca potenciar empresas argentinas.

“Cuando me llegó el mail que decía que estaba dentro de los 50 finalistas no lo podía creer. Estoy muy contento por la posibilidad de haber quedado seleccionado. Si ganara el premio, lo invertiría en estos proyectos para que lleguen a todo el país y, por qué no, a todo el mundo”, dijo Córdoba al diario La Nación.

Monzón compartió la misma sorpresa. “Me enteré hace una semana que era finalista y no caía. Siento mucha felicidad. Me postuló la organización Jóvenes en Acción (JEA), que acompañó mis estudios desde el secundario y me impulsó a hacer lo mismo con mis compañeros. Si gano el premio, me gustaría invertir en esa ONG para que tenga fondos y así poder acompañar a más jóvenes como yo y también en mi empresa para desarrollar iniciativas para profesores particulares”, recalcó.

El Global Student Prize es un premio hermano del Global Teacher Prize, que otorga la Fundación Varkey en alianza con Chegg.org. Se creó para resaltar los esfuerzos de estudiantes de todo el mundo que están mejorando el planeta, el impacto en sus compañeros, la forma en que marcan la diferencia en su comunidad, cómo superan los desafíos, y cómo encarnan la creatividad y la innovación.