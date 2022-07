Emprendedurismo y educación emocional, las claves de Salta para avanzar en educación

Durante el programa InformateEnLaNoche producido por InformateSalta y transmitido por MultivisiónFederal, los periodistas José Zambrano y Rebeca Aldunate entrevistaron al ministro de educación, Matías Cánepa, quien abordó diferentes temas sobre el estado actual de la cartera y el camino a recorrer.

En este sentido uno de los puntos centrales fue sobre la implementación de materias referidas a la educación emocional y el emprendurismo. El titular de la cartera de Educación aseguró: "Todo es importante, muchas veces se trabaja sobre la urgencia. La educación tiene que ver con que enseñás en la escuela, cómo lo enseñás y que habilidades aprenden los chicos. No tiene que ver solo con desarrollar las capacidades cognitivas, somos seres que sentimos, por eso la importancia de la educación emocional".

"Queremos trabajar para que los chicos salgan preparados, es fácil decirlo y difícil hacerlo", puntualizó.

En esta línea continuó: "Nosotros venimos trabajando con educación emocional en los colegios buscando que la mayoría se incorporé. La idea es llegar a fin de año con la mayoría de los colegios en que alguno de sus cursos se trabaje educación emocional".

El ministro comentó que trabajan con emprendurismo de la mano de diferentes organizaciones reconocidas a nivel nacional e internacional, "la idea es que todos los colegios de la provincia tengan talleres de emprendurismo y un aspecto no menor que es la mediación. Eso es un aprendizaje para la vida".

"La clave de la educación es el docente que está frente al aula, entonces tenés que tratar de darle las mejores herramientas. Hemos mejorado el tema de las juntas, estamos haciendo los concursos, pero también hablás de las otras cuestiones como sumar una hora más en las escuelas", aseguró.

Para finalizar dijo que, "con los contenidos actuales no estábamos por buen camino, entonces si no incorporábamos estos contenidos no íbamos a avanzar mucho".