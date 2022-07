Una burla: un municipio del norte entregó alimentos con gorgojos

La ayuda social debe ser de calidad y no como a veces sucede en medio de una gran necesidad, donde pocos se aprovechan y la ayuda nunca llega o es realmente deplorable como ocurrió en Pichanal donde desde la intendencia repartieron bolsones con mercadería llena de gorgojos.

La denunciante contó que la mercadería ya tiene mucho tiempo guardado por el olor que despide. "La harina esta lo mismo. Toda la bolsa está llena de gorgojo. Es una burla, se pensarán que somos animales, yo pienso que ni los perros la van a querer comer, es una vergüenza".

En relación a las supuestas intenciones políticas de esta entrega la vecina le aconsejó al Jefe comunal. "Si él piensa que el pueblo le va dar un voto para que le den esta ridiculez. Si quieren ayudar al pueblo que sea en buenas condiciones, no venir a darnos un arroz que no sirve, un fideo, frangollo, todo echado a perder, no podés cocinar, no podés hacer nada" dijo a Gustavo Alfredo Mendieta II.

La mujer explicó que todos los productos estaban con fechas de vencimientos superadas, salvo dos productos.