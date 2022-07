Capacidad, horarios y lugares: Los detalles de cómo será la entronización del Milagro

La feligresía salteña espera con ansias que lleguen las 17.30 horas de este 23 de julio, momento en el cual se procederá a la entronización de las imágenes del Señor y Virgen del Milagro, dando apertura oficial al cronograma de los cultos para este año, donde se espera vivirlos con la normalidad a que se acostumbraba previo a la pandemia.

En ese contexto InformateSalta se comunicó con el padre Daniel Ochoa, vocero de la Catedral Basílica quien se sumó al entusiasmo de los salteños por este momento el cual vienen preparando hace dos meses, y que en la previa están coordinando con los organismos provinciales y municipales los operativos de seguridad o asistencia a quienes vayan a participar.

“Estamos muy entusiasmados para que esto inicie, para que nos pongamos en camino hacia la renovación del pacto de fidelidad”, manifestó el sacerdote para comentar que este sábado “la Catedral abrirá a las 7.30 horas y permanecerá abierta durante todo el día; la previa de la entronización iniciará a las 16.40 horas donde se contará la historia del Señor y la Virgen en distintos idiomas”.

Luego, a las 17.30, empezará el rito con la salida de los patronos tutelares de la provincia desde sus camarines, para ser ubicados en los tronos frente al atrio de la Catedral. “A las 19.00 horas celebraremos la santa misa presidida por el arzobispo de Salta”, sumó ese detalle.

A diferencia de los últimos dos años, para este 2022 no habrá aforo ni restricciones en la capacidad del santuario mayor de la provincia. “La capacidad será ocupada en su totalidad, este año no hay restricciones, también habrá pantallas en calle España para quienes no puedan ingresar pero podrán participar de forma más cómoda”, los invitó Ochoa a seguir el acto.

“Mañana será un día lleno de cosas lindas y de celebración, de mucha asistencia de personas; desde el Santuario compartimos la misma alegría que esto vuelva a ser como años anteriores”

Mientras tanto las peregrinaciones ya comienzan a prepararse para caminar en septiembre y desde la Catedral están con las reuniones de los preparativos. “En junio ya tuvimos el primer contacto con los responsables, ahora nos toca la segunda el 6 de agosto, será de coordinación para dar más información a quienes se encargada de la seguridad y atención de los peregrinos”, precisó para concluir.