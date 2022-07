Incertidumbre económica: “La solución es salir del peso, o te stockeás o comprás dólares”

En la última entrega del ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta recibimos al doctor en Ciencias Económicas Lucas Dapena, quien nos ayudó a comprender el momento que está atravesando la economía de nuestro país, a través de su mirada.

Dapena explica que “el dólar blue – ese que compramos en la calle – es el termómetro de nuestra economía. Se le quiere restar importancia a esto pero siempre importa. Siendo más técnicos: si no querés guiarte por el dólar blue porque dicen que es un “mercado chico”, lo cual no es cierto, nos guiemos por el contado con liquidación. Esto vendría a ser como un dólar blue para grandes inversores, el cual está al mismo precio”.

En cuanto a la situación actual con respecto a la suba en el precio del dólar, “se está viendo que está en $330, más o menos, con una devaluación de más del 50% en los últimos 60 días. Subió más de $100 y eso pega en la incertidumbre: ¿Cómo seguimos? Y eso genera más incertidumbre aún. Estas son las famosas corridas, que es cuando todos empiezan a asustarse porque no saben qué va a suceder, eso es lo que estamos viviendo en estos momentos”, fue el análisis del economista.

“El dinero tiene tres funciones: como unidad de cuenta, depósito de valor y medio de pago. Unidad de cuenta es para saber cuánto salen las cosas. Depósito de valor, te sirve para ahorrar. Y medio de pago, te sirve para pagar. El problema del peso argentino hace 30 o 40 años es que no sirve como depósito de valor, nos hemos dolarizado. Esto no significa que los argentinos seamos antipatria, sino que cada uno busca cubrir los pocos ahorros que tiene, no quiere que se le desvaloricen", dijo.

En ese marco, aseguró que el peso argentino – al igual que sucedió en el 89, en el 2000, en el 75 – no está siendo referencia. "A partir de esto, la gente trata de no perder plata. Ante esto podés hacer dos cosas: o te stockeás con mercadería que consumas regularmente o comprás dólares para cubrir esos ahorros".

"Siempre que el dólar sube, es porque la situación está complicada”, describe Dapena.

El doctorado afirma que “la situación económica tiene que ver directamente con la situación política, se cambió de ministro de Economía, Guzmán renunció y tenemos una ministra: Batakis, y todo sigue igual o peor. La bala de plata para reacomodar esto era el cambio de ministro, dándole todo el apoyo a la ministra para que haga las cosas y calmar al Mercado. Todos somos el Mercado, no solamente los grandes inversores. Sino cada uno de nosotros tratando de cubrir nuestros ahorros”.

Seguidamente, Dapena explica cuál es la lectura de lo que está sucediendo: “La ministra quiere reducir el gasto, pero la Economía ve que no tiene un apoyo político irrestricto a lo que quiere hacer, entonces se genera más nerviosismo. Ante esto, todos pensamos en que se va a emitir más dinero, generando más inflación y buscamos salir del peso, es decir cambiarlo por dólares, mercadería, electrodomésticos, por lo que sea. Todos tratan de cubrirse un poco”.

Además aseguró que la clave es “tratar de tener las economías equilibradas, los argentinos no debemos acostumbrarnos a que haya distintos tipos de dólares. No puede ser que de todos los países en el mundo sólo hay 3 o 4 que tenga tantas restricciones a los dólares. En Bolivia, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, podés ir con la moneda local y comprar dólares. No estamos yendo a Estados Unidos o a los países nórdicos, sino a nuestros vecinos que tienen las cuentas más o menos equilibradas”, comparó el colegiado.

“El problema de Argentina es el déficit, los gobiernos gastan más dinero del que les entra, quieren distribuir siendo los buenos, emitiendo más dinero. Al hacer esto generan inflación y allí perdemos todos porque los ingresos de la mayoría de los argentinos están en pesos. La mejor medida no es ajustar, sino crecer. Si la economía creciese, entonces hay más impuestos y no necesitás achicar gastos porque te ingresa dinero para cubrirlos. Para crecer necesitás dos cosas: un rumbo político claro y apoyo político por detrás, cosa que no está sucediendo”, detalló Dapena.

Acto seguido, el doctor en Ciencias Económicas se dirigió a todas aquellas personas que suelen guardar sus ahorros, comunicándoles que “la solución es salir del peso, esto significa no guardar los pesos sino cambiarlos por otra cosa. Si querés algo, compralo. Eso se conoce como adelantar el consumo. Compro artículos que sé que voy a utilizar, por más de que no los use inmediatamente. Entonces, en vez de tener 5 mil pesos en la mano, ya compré rollos de papel de cocina, higiénico o pañales, yerba o aceite porque sé que los voy a utilizar. De esta manera, por lo menos no pierdo. Y no hay que endeudarse, no es momento de usar las tarjetas de crédito”, recomienda el especialista.

Además afirmó que “aquellos planes de 24 cuotas o más ya no existen ni van a existir porque al comercio tampoco le conviene. Esta situación nos afecta a todos, sólo sale favorecido el poder político que no termina de reacomodarse y aquellos que son verdaderamente muy grandes económicamente, ellos nunca pierden pero son muy pocos. Lo que hay que hacer es acomodar la economía para todos”.

Para concluir el encuentro, Dapena aseguró que “lo mejor sería que exista un poder político que respalde explícitamente a la ministra sobre lo que quiere hacer. Con esto me refiero a todos los miembros del oficialismo. Si no lo hacen, van a seguir sumando nerviosismo. Hasta dónde va a llegar esta situación con la escalada inflacionaria: hasta que el gobierno tome medidas reales y sino seguirá avanzando, los precios van a seguir subiendo. Lo que no queda claro es hasta dónde aguantará el Gobierno esta incertidumbre que termina recayendo en nosotros”, se pregunta en voz alta el analista.