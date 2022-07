Efecto Batakis: Para Estrada, la inflación bajará al 3% mensual en 3 o 4 meses

En la última entrega del ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta, nos comunicamos con el diputado nacional por Salta Emiliano Estrada, quien por lo general se encuentra los martes y miércoles desempeñando sus funciones en Buenos Aires, mientras que jueves y viernes viaja hacia el interior. En el momento del contacto con el legislador, éste se encontraba en Embarcación, para luego dirigirse a Tartagal y de ahí, finalmente al Trichaco, en Santa Victoria Este.

Al iniciar la entrevista, Estrada – quien fuera ministro de Economía de la Provincia – dio su opinión sobre la actual crisis económica que atraviesa nuestro país, expresando que “una de las problemáticas más urgentes que tiene la economía, tiene que ver con la inflación, con el nivel de precios, que es lo que hace que en la Argentina nadie pueda sentir ningún crecimiento económico. Sabiendo que ingresos, jubilaciones y salarios están yendo por detrás de la inflación.”

"Cuando se debatía el acuerdo con el FMI, dije que aquellas metas fiscales no eran cumplibles y el acuerdo era inflacionario."

Además, ahondó en su análisis con respecto al valor que estamos viendo hoy, arriba de 5 puntos: “Es un valor preocupante. Creo yo que arriba de un 3% mensual ya comienza a ser inestable y genera preocupación. Esperamos que las medidas tomadas en el mes en curso puedan tener un impacto para los próximos meses, y que dentro de 3 ó 4 meses podamos estar pensando en una inflación por debajo del 3% mensual, que empiece a acomodar los graves problemas que tiene la economía. Estos son, fundamentalmente: la inflación, porque daña el poder adquisitivo de consumo; y la falta de dólares que es, en definitiva, el otro gran punto a resolver en la Argentina, que es el que impide que el sector productivo pueda tener acceso a dólares y a los insumos fundamentales para la producción”.

Con respecto a las medidas económicas que se tomaron durante el primer semestre de este 2022, el legislador compartió que “en el mes de marzo – cuando se debatía el acuerdo con el FMI – dije que independientemente del juicio de valor que uno tuviera sobre el acuerdo, si estaba bien o mal, planteé que aquellas metas fiscales no eran cumplibles y el acuerdo era inflacionario. Básicamente porque establecía un corrimiento del tipo de cambio y porque eliminaba subsidios. También aumentos de tarifas, que es lo que estamos viviendo ahora. Una inflación del 65% en ese momento parecía lejana, hoy está corroborado que lo que se planteaba en aquel momento era una realidad y hay algunos datos que no hay que dejar de lado, que tienen que ver con la falta de acumulación de reservas en el Banco Central”.

“Esto está agravado porque terminó el primer semestre, que es en el cual se liquidan las exportaciones en el campo y el Banco Central no acumuló reservas. En el segundo semestre, esto no es posible de revertir porque el campo liquida en los primeros seis meses del año”, prosiguió Estrada.

"Lo que necesita Argentina urgentemente, como medida fundamental, es terminar el gasoducto de Vaca Muerta."

Seguidamente, fue consultado sobre su mirada con respecto a la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis: “Le toca asumir en un contexto muy complejo, sobre todo con una corrida cambiaria. Es decir que la gente estaba demandando dólares y el precio estaba subiendo mucho y para frenar esa corrida cambiaria creo que las medidas que ha tomado son indicadas, en el marco de ponerle un freno a esa escalada que tenía el dólar. Hemos visto que ha subido nuevamente pero ya tiene la explicación en el marco de las medidas del aumento del 10% para el impuesto a la compra con tarjeta de crédito que impacta en los otros dólares".

No obstante, aseguró que las señales que ha dado de frenar el ingreso de empleados al Estado, de unificar la administración de las cajas de liquidez de todos los organismos estatales y ponerle un freno a la emisión para el financiamiento de ese déficit; son muy buenas medidas fiscales y sirven para el cortísimo plazo para frenar esas expectativas devaluatorias que hay. "Para que esto sea positivo verdaderamente, lo importante es que baje la inflación para que estas medidas de corte fiscal tengan impacto en el poder adquisitivo de la gente y fundamentalmente que permita que el Banco Central no tenga que vender dólares en tanta cantidad como venía haciendo, y eso le posibilita al sector productivo saber que cuenta con los dólares para seguir creciendo”, redondeo el diputado.

"Los subsidios benefician principalmente a la ciudad de Buenos Aires y al AMBA, lo vemos en las boletas de luz que pagamos en el interior, en el precio del colectivo. Que se recorten sería lo más justo."

Asimismo, Estrada señaló que es vital la administración del Comercio Exterior: “Lamentablemente la Argentina tiene un problema de escasez de dólares que se vincula, por un lado, con la demanda de importaciones; por otro lado, con la falta de demanda de pesos. El argentino, en general, por esta lógica de la economía bimonetaria ahorra en dólares porque el peso no actúa como reserva de valor. Nadie ahorra en pesos, entonces eso genera que la gente te demande dólares y que salgan del sistema, porque cuando compra dólares generalmente van a un colchón o a una caja de seguridad pero no están puestos en el sistema bancario como para después poder apalancar y seguir generando crédito".

Estrada subrayó que lo que necesita Argentina urgentemente, como medida fundamental, es terminar el gasoducto de Vaca Muerta. "Eso le va a permitir evitar gastar dólares en importación de energía, además va a tener la posibilidad de poder exportarla, con lo cual va a tener ingresos en dólares. Y por otro lado, y en esos procesos en los cuales se desarrolla la minería, los hidrocarburos y todo lo que pueda generar dólares a través de las exportaciones, es necesaria la administración del Comercio Exterior. Es decir que productos que se producen en Argentina no se importen, como pueden ser frutas, verduras, alimentos y demás bienes de industria nacional que pueden ser consumidos. Entonces se priorizan los pocos dólares que hay para el sector productivo y no para el consumo de productos de esas características. Creo que la combinación de esas dos medidas puede dar buenos resultados”, fue su diagnóstico.

Promediando la entrevista, el legislador no dejó de hacer hincapié en que la Argentina no puede escapar al contexto mundial que se está viviendo: “Sin dudas, el mundo hoy está en un problema energético serio, hubieron cortes de rutas y protestas en Alemania por la falta de gasoil, en todo Europa hay protestas por la suba del precio de la energía, a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania. Es un mundo muy convulsionado y por eso creo que más que nunca la Argentina necesita poner orden macroeconómico porque el tambaleo de lo que va a venir más adelante en términos de suba de precios e inestabilidades a nivel mundial, lo estamos viendo incluso en la inestabilidad política en Europa: ha renunciado el Primer Ministro de Reino Unido, el Primer Ministro de Italia y seguramente haya renuncias sucesivas. Lo cual demarca un contexto internacional muy convulsionado e inestable”, explicó el funcionario desde su perspectiva.

Cuando fue consultado con respecto a los subsidios y planes sociales, Emiliano Estrada dijo ser un convencido de que los subsidios benefician principalmente a la ciudad de Buenos Aires y al AMBA. "Lo vemos en las boletas de luz que pagamos en el interior, lo vemos en el precio del colectivo; con lo cual, me parece que un recorte de subsidios impacta más en la ciudad de Buenos Aires que en el resto del país y eso me parece de lo más justo. Nosotros tenemos incremento del precio de tarifas que la ciudad de Buenos Aires no tiene, así que me parece que la Nación tiene que recortarle subsidios a estos sectores, que además son de altos ingresos pero además tiene que hacer una transferencia de lo que es EDENOR y EDESUR a las jurisdicciones locales para que se hagan cargo también de la distribución de energía".

Por otro lado, señaló que el Estado debe generar condiciones para que el sector privado genere empleo. "Si uno mira los últimos tres gobiernos de la Argentina: en 2015 teníamos alrededor de 270 ó 280 mil planes sociales; en 2019, cuando termina el gobierno de Macri, está casi en 800 mil planes y hoy está arriba del millón 200 mil. Esto, naturalmente, no es el proceso de desarrollo que necesita la Argentina y tiene que ir hacia un modelo donde el empleo sea el ordenador social y vaya liberando los recursos fiscales para el sector productivo. Obviamente, en el corto plazo, mientras el Estado no genere empleo, tiene que tender una mano a los que la están pasando mal”, recalcó Estrada para concluir su idea.

"El sector privado es el motor del desarrollo económico, el generador de empleo, y el Estado tiene que dar las garantías de estabilidad, de seguridad jurídica y de incentivo."

Finalmente, el político fue consultado acerca de su opinión sobre la preparación para la campaña electoral del próximo año y la posible suspensión de las PASO: “Me parece que discutir cuestiones electorales o políticas en este momento no es sensato, la Argentina está repleta de problemas y la sociedad demanda que la política le pueda dar soluciones a esos problemas. Creo que falta mucho para las elecciones y creo que hoy la sociedad demanda un trabajo diario, no se puede empezar a armar y a diagramar una elección un año antes. Nosotros venimos desde hace siete meses de una elección y faltan más de 7 meses para la próxima y ya estamos todos hablando de eso. Esas son las cosas que nos desconectan de la sociedad, que después pasa factura”, sentenció Estrada para concluir el encuentro.