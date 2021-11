Lucas Dapena sobre la economía pre-electoral: “La inflación es el peor impuesto de todos”

A horas de que se lleven a cabo las elecciones legislativas nacionales, el economista de la Fundación Mediterráneo, Lucas Dapena, analizó el escenario económico en el programa Sin Vueltas conducido por Federico Storniolo, es que se trata de dos factores que van de la mano y que los mercados miran expectantes.

“Lo que hemos estado viendo esta semana es que el dólar cierra en 207 pesos lo cual es un número bastante importante como señal, porque significa que el gobierno decidió no pararlo en 200, esa es la primera señal, siempre el mercado se maneja por señales y eso es lo que repercute en toda la economía”.

Ante esta montaña rusa explicó que las mediciones se están haciendo en un “mercado chico, como lo es el dólar informal, pero que es un termómetro excelente para todos nosotros, al gobierno se le escapó por casi un 5%, ahora hay que esperar qué pasa con lo político”.

Recordó que lo económico está totalmente debajo de lo político y “hay que ver la reacción en el oficialismo con este resultado y situación que se está planteando”. En ese sentido recordó que la economía argentina está golpeada, en lo que va del año hay más de un 50% de inflación; “se conoció este jueves un 3.5% para octubre, es decir que el dólar es un precio más de la economía”.

A diferencia de países limítrofes con diferentes ideologías políticas en la Argentina hay ocho tipos de cambio y aun así con cepo y restricciones. “Lo que estamos viendo acá es un problema económico como consecuencia de que no se toman ciertas decisiones para acomodar las variables económicas, a esto se le suma esta situación de las elecciones donde no queda claro quién manda para estos dos años que quedan. Todos somos conscientes de que este poder es compartido”.

Respecto a la fuerte inflación que preocupa no sólo a los ciudadanos sino a los diferentes sectores de la economía dijo: “La inflación es el peor impuesto de todos, porque los precios suben y el estado recauda más, esto porque se emite sin respaldo”.

“Esto desbalancea los precios relativos, ahora tenemos un fuerte desequilibrio de precios relativos no se sabe el valor de las cosas, con cuál dólar comparar, esto para ser solucionado necesita un gobierno que tenga una figura fuerte y clara de hacia dónde va, es decir confianza y certidumbre”.

A esto agregó que los sueldos y los ingresos no acompañan los aumentos que se están viendo, “no nos olvidemos que tenemos más de 40% de pobres en el país, aquí en Salta ni hablar, más de 45% de empleo en negro y esto significa que no tenés a nadie, a un gremio o sindicato que te defienda, es una situación complicada”.