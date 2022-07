Marcha por el profe en Bolivia: "Agonizó casi dos horas, podríamos haberlo salvado"

Desde Mosconi familiares y amigos motoqueros del todo el país se sumaron el domingo a una marcha pacífica pidiendo por justicia y el cumplimiento de reciprocidad con Bolivia tras la muerte del profesor Benítez que se encontraba de viaje en el país vecino al momento de su accidente y posterior muerte, provocada por la falta de atención médica.

"Queremos que se haga justicia ante los dos gobiernos, tanto Bolivia como Argentina, somo los que sufrimos los dos días de agonía del profe, queremos que se haga justicia por abandono hacia el profesor de parte de instituciones bolivianas como las instituciones argentinas. Esta caravana es nombre de él y de que se haga justicia".

El Motoquero dijo por Videotar Noticias "No estamos en contra de la gente de Bolivia, queremos que sea algo mutuo tanto para el motociclista que viajamos al exterior o cualquier turista o persona que vaya a Bolivia y no se sienta desamparado como nosotros".

A su vez Emanuel, confirmó que el audio que se viralizó cuando se conoció el caso era su voz entregando su moto para que viniera la ambulancia para el profe. "En el momento de que en el Sanatorio de Virzagama se dieron cuenta de no iban a poder tratar al profesor después de que pasó una hora media más o menos me pedían que paguemos la ambulancia, la ambulancia valía 1000 bolivianos y no contábamos con ese efectivo, contábamos con plata Argentina, superábamos lo que ellos nos pedían pero nunca quisieron aceptar esta plata".

"Ahí fue cuando y le dije a la señorita, después de 40 minutos de pelea, mientras mi amigo agonizaba, le dije quedate con mi moto, hace lo que se cante el c...pero quedate con mi moto, pero llame a la ambulancia y ahí cuando aceptó y me dio la ambulancia a cambio de mi moto, la ambulancia llegó a los 15 minutos pero ya nuestro compañero había sufrido un paro cardio respiratorio" recordó conmovido.

En medio de la marcha que se replicaba en distintas partes de la Argentina, se entabló una video llamada con motoqueros de Tarija Bolivia, que se encontraban en la puerta del consulado Argentino desde donde un referente dijo que repudiaban el abandono y el accionar de los policías y personal de salud.