Dolor y bronca de las víctimas: "A Rangeón lo van a ver caminando en 3 años por la calle”

Con lágrimas en los ojos y decepcionadas, las 6 denunciantes en la causa Rangeón junto a otras víctimas, hablaron ante los medios de comunicación luego de que conocieran la sentencia final, solamente 7 años para el productor de moda salteño.

“La verdad es que estoy muy desilusionada, yo hice lo que tenía que hacer, el resto fue la justicia. Quedó a la vista que tiene contactos políticos”, dijo Sabrina Geréz, una de las principales denunciantes.

“Nos pasaron cosas horribles, ¿a nosotras quien nos devuelve esto? Siete años no es justo. El propósito de mi denuncia fue que no le pase a nadie más, pero ahora no estoy segura de que esto vaya a ser así”, dijo otra de las víctimas.

“Me hubiese gustado que se tome con más seriedad esto, no nos tomaron en serio. Yo pensé que hoy podía dar vuelta la página, pero no fue así. Lo bueno que me llevo es este grupo de mujeres y su fortaleza”, añadió para finalizar.

Por su parte, con mucha indignación, la abogada querellante, Sandra Domene, dijo que es una vergüenza lo que pasó y en ese sentido hay mucho para reflexionar. “Para esto hubiésemos ido a un abreviado, es vergonzoso lo que acaba de pasar”, añadió.

“Si acá hubiera como victima la hija de un político, no hubiese sido lo mismo. Acá son todas chicas vulnerables. A este hombre lo van a ver caminando en 3 años por la calle”, agregó y dijo que van a llegar a las últimas consecuencias, ”a mí el poder político no me va a doblegar, vamos a comprobar que el señor trabajaba en la trata de personas”.