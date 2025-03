Condenaron a un hombre por abusar y embarazar a su propia hija

En noviembre de 2022, la denunciante llevó a su hija (17) al Hospital San Rafael de El Carril y los médicos le dijeron que estaba embarazada. En un primer momento, la adolescente le dijo a su madre que un desconocido había abusado de ella durante la fiesta de cumpleaños de una amiga. No le dio detalles y le suplicó que no le preguntara más porque no quería recordar lo sucedido. Además le pidió que no hiciera ninguna denuncia. Cuando la mujer le contó a su pareja acerca de la agresión sufrida por su hija, este lo tomó con calma y opinó que no hacía falta acudir a la policía.

En febrero de 2023 nació la hija de la víctima. En junio de ese mismo año, la joven se animó a contar la verdad: el autor del abuso había sido su propio padre. Afirmó que el hecho había ocurrido una noche de mayo de 2022. En ese momento su mamá no estaba, había salido a una cena, y su papá había llegado a la casa alcoholizado.

La damnificada relató que estaba en la habitación de su hermanito de 9 años cuando el acusado entró, se acostó a su lado y comenzó a tocarle los pechos. Ella quedó en shock. Le pidió que se fuera, lo empujó, pero él la sujetó con fuerza, le bajó la ropa y la accedió carnalmente. Luego se levantó y se fue a dormir.

Cuando llegó su madre, la víctima guardó silencio. Dijo que en ese momento no supo qué hacer, lloró y se hizo la dormida. Pero pasaron algunos meses y el acusado volvió a abusar de ella. Esperó a que su mamá se durmiera y entró a su cuarto. Le ordenó que se callara. Ella no se atrevió a pedir ayuda. Los ataques se repitieron, siempre en su cama y de noche.

La víctima sostuvo que había sido su padre quien la había obligado a decir que su bebita era producto de un abuso sufrido en una fiesta de cumpleaños.

El sujeto (43) fue condenado en un juicio abreviado a la pena de catorce años de prisión por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal (continuado) agravado por el vínculo, la guarda, la convivencia con menor de 18 años y por la producción de un grave daño en la salud física y mental.

El juez Martín Fernando Pérez, vocal de la Sala I del Tribunal de Juicio, ordenó el traslado del condenado a la Unidad Carcelaria local y su inscripción en el Banco de Datos Genéticos.