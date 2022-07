Para Caliva, Nación se sigue equivocando al mantener el acuerdo con el FMI

En medio de la conversación que mantuvo con CNN Salta -94.7 MHZ- criticando las “maniobras golpistas” que desde el Frente de Todos repudiaron contra el Gobierno, la diputada nacional Verónica Caliva sí se permitió criticarlo por seguir manteniendo el acuerdo con el FMI, sobre todo accediendo a sus condiciones.

Esto lo dijo cuando hablaba de la situación complicada que atraviesa el país, donde reconoció que no se logra hacer una distribución de las riquezas en los sectores marginados pese al crecimiento económico que se logró, a su consideración.

En #LaMañanaDeCNN por la 94.7, Caliva | "La autocrítica es una de nuestras herramientas de trabajo. El error del Presidente y de Guzmán fue decidir pagar la deuda con el FMI. No nos escucharon, Macri se lo robó. Las reglas deberíamos ponerlas nosotros, Batakis sigue con el error" — CNN Salta (@RadioCNN_Salta) July 26, 2022

“Sabíamos que esta situación se iba a dar con el acuerdo del FMI, vaciamos las reservas del Banco Central para pagarlo y debemos seguir esta deuda fugada que la Justicia debería estar investigando”, apuntó Caliva afirmando que mantener el pago y el acuerdo fue un error desde Nación: “Esto fue un error del presidente (Alberto Fernández) en seguir sosteniéndolo, no podemos seguir regalando los bienes del patrimonio de nuestra Nación”.

En este punto y al ser consultada sobre el viaje a Estado Unidos de la ministra de Economía, Silvina Batakis, para reunirse con los directivos del Fondo y ratificar el acuerdo, la legislador subrayó: “Nos seguimos equivocando, hay que ponerle las condiciones a ellos también, que revisen las cosas que están mal, quien está ahora en el BID está negándonos los 500 millones de dólares de compromiso”.

“Se accedieron a todas la presiones sin que se investigue, nos seguimos endeudando para pagar ese robo”

No obstante Caliva dijo que el responsable, a fin de cuentas, no es el Frente de Todos, el presidente Fernández o la ministra Batakis. “El responsable es el macrismo y la Justicia todavía no movió un dedo ante esta situación, podríamos estar pagando pero también fortaleciendo una política redistributiva y eso no sentimos que se esté haciendo”, concluyó.