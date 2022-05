Caliva, contra los dichos de Aníbal Fernández: "Es pirotecnia verbal"

En medio de la fuerte interna que hay dentro del Frente de Todos, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, sumó polémica a la controversia oficialista al decir que la vicepresidenta Cristina Kirchner “se corrió de la gestión”, como así que “quien no esté de acuerdo con esa situación se saca la camiseta, se tiene que ir”.

Quien no se mostró de acuerdo con lo expresado por el ministro fue la diputada nacional por Salta, Verónica Caliva, quien en diálogo con nuestro medio aseguró que todas esas declaraciones, además de ser mediáticas, no son constructivas para la unidad que la coalición precisa en pos de seguir trabajando por mejorar la vida de los argentinos.

“He notado que todo el mundo está tratando de acercar posiciones, lo que diga un ministro no es la situación del conjunto de funcionarios, de legisladores que componemos el FDT, ni hablar los partidos y las fuerzas”, reflexionó primeramente Caliva aseverando que “a esta altura todo el mundo tiene que tener mucha responsabilidad, no importa quien hable, esto no aporta nada a la unidad necesaria para sacar adelante la Argentina”.

En este punto sentenció que esa “pirotecnia política y mediática”, como calificó a este ir y venir de declaraciones de funcionarios y dirigentes “debe ir bajando ya su efervescencia, no le hace bien a la política, al pueblo argentino, a la seriedad que necesitamos como país”.

Tampoco consideró que dicho cruces aporten para la construcción del Frente de Todos, recordando que deben seguir encauzando el proyecto por el cual la mayoría del pueblo los eligió en 2019 y que en las elecciones del año pasado les hizo un llamado de atención, ni que sirva para la discusión de los temas importantes para las provincias, como las asimetrías del federalismo o los subsidios al transporte, por citar ejemplos.

Con respecto a la segunda declaración de Fernández sobre el alejamiento de Cristina del gobierno, Caliva no compartió esa consideración. “Eso es pirotecnia verbal, la vicepresidenta ha tenido peleas tremendas, debates profundos en su Cámara y sacó todo lo que ha podido en estos años, ambas cámaras estuvimos al servicio de Ejecutivo, no se puede decir algo así”, le recriminó al ministro.

“Se ha trabajado en función de todo lo que nos pidió el presidente, por eso no estoy de acuerdo con una afirmación de ese tipo, me parece algo pasado, pirotecnia para la televisión”